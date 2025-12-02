"Panie prezydencie, płakać się chce". Czarzasty zwrócił się do Nawrockiego

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na nagraniu opublikowanym na platformie X, odniósł się do zawetowania przez prezydenta Karola Nawrockiego tzw. ustawy łańcuchowej.

twitter

„Panie prezydencie, płakać się chce. Miał pan uwolnić z łańcuchów psy, a tak naprawdę uwolnił pan z łańcuchów złe myśli. Dał pan bezkarność złym ludziom, którzy to wykorzystają, którzy będą nadal traktowali psy tak, jak traktowali do tej pory, źle” – powiedział.

Zdaniem polityka Lewicy „to weto krzywdzi psy”.

„Ma pan psa? Ma pan jakąś empatię wobec zwierząt? Wie pan, co myślą ludzie, którzy oglądają w wielu miejscach bestialstwo wobec psów i są bezradni? Płakać się chce” – dodał.

Tzw. ustawa łańcuchowa. Weto prezydenta Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki zawetował we wtorek tzw. ustawę łańcuchową.

W nagraniu opublikowanym na platformie X Karol Nawrocki podkreślił, że choć intencja ochrony zwierząt jest słuszna i szlachetna, to ustawa była źle napisana.

– Zamiast rozwiązywać problemy tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt. Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa – dodał.

Prezydent podkreślił, że teza, iż polska wieś źle traktuje zwierzęta to krzywdzący stereotyp.

– Dlatego nie podpisuję ustawy, która stygmatyzuje wieś, a jednocześnie nie rozwiązuje żadnego realnego problemu – zaznaczył.

Karol Nawrocki podkreślił, że prezydencki projekt, którego złożenie zapowiedział, realnie poprawi los zwierząt, jednak nie będzie nakładał na ludzi restrykcyjnych, nierealnych do spełnienia obowiązków budowania kilkudziesięciometrowych kojców.

Czytaj też:

Furia lewicy po decyzji prezydenta. "Bestialstwo", "zemścił się"Czytaj też:

Ustawa o zakazie hodowli zwierząt na futra. Prezydent ogłosił decyzję