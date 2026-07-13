AfD przedstawiła plan na 100 dni rządów. Jeden postulat dotyczy LGBT

6 września w Niemczech odbędą się wybory regionalne. Alternatywa dla Niemiec już szykuje się do przejęcia władzy w pierwszym landzie. Chodzi o Saksonię-Anhalt na wschodzie kraju. Sondaże pokazują, że poparcie dla AfD przekracza tam 40 proc.

Możliwy jest nawet scenariusz, w którym AfD uzyskuje wystarczająco dużo głosów, aby samodzielnie rządzić w regionie. Może się tak stać, jeśli mniejsze ugrupowania polityczne, takie jak Zieloni czy FDP, nie przekroczą wynoszącego 5 proc. progu wyborczego. Formacje głównego nurtu już zapowiadają, że zamierzają stworzyć "zaporę ogniową" względem Alternatywy dla Niemiec.

Migranci, LGBT. Oto program Alternatywy dla Niemiec

Podczas sobotniej konwencji w Magdeburgu Ulrich Siegmund, kandydat AfD na premiera Saksonii-Anhaltu, ogłosił dziesięciopunktowy plan na pierwsze 100 dni ewentualnych rządów.

Alternatywa dla Niemiec zapowiedziała m.in. rozszerzenie sieci ośrodków detencyjnych dla migrantów oraz wprowadzenie wymogu pracy dla osób ubiegających się o azyl. Wśród propozycji AfD znalazło się również utworzenie odrębnych klas dla dzieci osób, które starają się o azyl i zwiększenie liczby pracowników ochrony w placówkach nazywanych przez partię "szkołami problemowymi".

Inny postulat dotyczy zakazu oficjalnego eksponowania "tęczowych" flag LGBT+ w placówkach edukacyjnych. Politycy AfD podkreślają, że jedyną oficjalną flagą w szkołach ma być flaga Niemiec, bez wyjątków od tej zasady.

AfD zamierza również ograniczyć finansowanie fundacji powiązanych z partiami politycznymi oraz zapewnić mieszkańcom wsparcie w uzyskiwaniu prawa jazdy. – Ludzie chcą politycznej zmiany. (...) Wszystkie pozostałe partie zajmują się obecnie wyłącznie nami, nie mają własnego stanowiska – mówił w Magdeburgu Siegmund.

Niemcy. AfD rośnie w siłę

Gdyby wybory do Bundestagu odbyły się pod koniec czerwca, Alternatywa dla Niemiec mogłaby liczyć na 28 proc. poparcia. Sondaż Instytutu Allensbach dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung" pokazał, że AfD nie tylko utrzymuje się na pozycji lidera, ale również zwiększa przewagę nad CDU/CSU (24 proc. poparcia, spadek o 1 pkt proc.).

W porównaniu z poprzednim badaniem AfD zyskała 2 punkty procentowe. To również wynik wyraźnie wyższy od osiągniętego w wyborach federalnych w 2025 r., kiedy formacja uzyskała 20,8 proc. głosów.

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