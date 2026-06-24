AfD idzie po władzę. Nowy sondaż z Niemiec

Wyniki sondażu wskazują na dalsze umacnianie się AfD, która nie tylko utrzymuje pozycję lidera, ale również zwiększa przewagę nad CDU/CSU.

W porównaniu z poprzednim badaniem AfD zyskała 2 punkty procentowe – wynika z najnowszego sondażu Instytutu Allensbach przeprowadzonego dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung". To również wynik wyraźnie wyższy od osiągniętego w wyborach federalnych w 2025 roku, kiedy partia uzyskała 20,8 proc. głosów.

Słabnie CDU/CSU

Na drugim miejscu znajduje się chadecka Unia CDU/CSU z poparciem na poziomie 24 proc. Oznacza to spadek o 1 punkt procentowy względem poprzedniego sondażu. Jednocześnie jest to wynik niższy od rezultatu osiągniętego przez ugrupowanie w ostatnich wyborach parlamentarnych, gdy zdobyło 28,5 proc. głosów.

Trzecią pozycję zajmują Zieloni (Grüne), których popiera 13 proc. respondentów. Partia straciła 1 punkt procentowy w porównaniu z poprzednim pomiarem, ale utrzymuje niewielką przewagę nad SPD.

Socjaldemokratyczna Partia Niemiec może obecnie liczyć na 12,5 proc. poparcia. Wynik ugrupowania pozostaje bez zmian względem poprzedniego badania, jednak jest znacząco niższy od 16,4 proc. uzyskanych w wyborach federalnych.

Na piątym miejscu plasuje się Lewica (Die Linke) z wynikiem 10 proc. Poparcie dla ugrupowania pozostaje stabilne i nie zmieniło się od poprzedniego sondażu.

Próg wyborczy przekracza również liberalna FDP, którą wskazało 5,5 proc. ankietowanych. Partia poprawiła swój wynik o 1 punkt procentowy. Na pozostałe ugrupowania chce głosować 7 proc. respondentów.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Allensbach dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung" w dniach 6–19 czerwca 2026 roku na próbie 1077 respondentów. Maksymalny błąd pomiaru wynosi około 3 punkty procentowe.

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