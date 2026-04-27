"Pewne na 1000 proc.". Musk ostrzega Trumpa

Właściciel SpaceX i Tesli ostrzegł, że dług publiczny w USA rośnie w zastraszającym tempie. Jeśli nie zostaną szybko podjęte zdecydowanie działania, Stany Zjednoczone mogą wkrótce zbankrutować.

– Jesteśmy w 1000 procentach bankrutami jako kraj i poniesiemy porażkę jako naród bez sztucznej inteligencji i robotów. Nic innego nie rozwiąże problemu długu publicznego – powiedział podczas rozmowy w jednym z podcastów.

Musk mówił dalej, że kraj pozostaje "w marazmie, ponieważ dług publiczny rośnie w szalonym tempie”. Ostrzegł również, że sam koszt obsługi tego długu staje się dużym obciążeniem.

– Spłaty odsetek od długu publicznego przekraczają budżet wojskowy, który wynosi bilion dolarów. Zatem na same spłaty odsetek przeznaczamy ponad bilion dolarów – wyjaśnił.

Według Departamentu Skarbu, dług publiczny USA wynosi obecnie 38,96 biliona dolarów – i nadal rośnie, ponieważ wydatki federalne przewyższają dochody. Jak donosi Yahoo Finance, w roku fiskalnym 2026 rząd wydał już o około 1,17 biliona dolarów więcej niż wynoszą dochody państwa.

Przypomnijmy, że Trump zapowiadał w kampanii wyborczej usprawnienie działań rządu federalnego poprzez wyeliminowanie marnotrawstwa, oszustw i nadużyć. Wiele działań w tym zakresie wykonano dzięki Departamentowi Efektywności Rządowej kierowanemu przez Elona Muska. Jednak według miliardera cięcia były zbyt wolne i zbyt słabe, co stało się jednym z powodów jego konfliktu z prezydentem i odejścia z departamentu. Niedługo później – w listopadzie 2025 roku – departament został rozwiązany

Rekordowe wydatki na wojsko

Biały Dom zakomunikował w piątek, że zwróci się do Kongresu o zgodę by w roku fiskalnym 2027 przeznaczyć na cele wojskowe około 1,5 biliona dolarów.

Jeśli faktycznie taki budżet zostanie przeforsowany, wydatki militarne Stanów Zjednoczonych wyniosą aż o 42 procent więcej niż w roku fiskalnym 2026, w którym i tak są rekordowe. Wniosek przewiduje 1,1 biliona dolarów dla Pentagonu oraz 350 miliardów dolarów m.in. na krytycznie ważne uzbrojenie i wysiłki mające na celu rozbudowę przemysłu obronnego. Media zwracają uwagę, że będzie to "największy budżet na cele militarne we współczesnej historii".

