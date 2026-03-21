Elon Musk złamał prawo? Ława przysięgłych zdecydowała

W styczniu 2025 r. amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wystosowała pozew przeciwko Elonowi Muskowi, oskarżając go o złamanie rynkowych regulacji poprzez zbyt długie zwlekanie z ujawnieniem nabycia znacznych udziałów w Twitterze – serwisie społecznościowym, który chwilę później miliarder kupił.

Jak wskazano, Musk naruszył prawo papierów wartościowych, czekając 11 dni za długo z ujawnieniem początkowego zakupu 5 proc. zwykłych akcji Twittera. Zgodnie z przepisami, transakcja powinna była zostać ujawniona do 24 marca 2022 r., podczas gdy miliarder zrobił to dopiero 4 kwietnia 2022 r. Musk dokupił w tym czasie kolejne akcje Twittera za ponad 500 mln dolarów. Według SEC odbyło się to kosztem niczego nieświadomych akcjonariuszy. Kiedy właściciel Tesli i SpaceX ostatecznie ujawnił transakcje, posiadał już 9,2 proc. udziałów w serwisie społecznościowym. Tuż po udostępnieniu tych informacji, wartość platformy wzrosła o 27 proc. 10 dni później, 14 kwietnia 2022 r., Musk oficjalnie zaoferował przejęcie Twittera za ok. 44 mld dolarów.

Elon Musk przegrał w sądzie

Ława przysięgłych sądu federalnego w San Francisco uznała, że Elon Musk celowo zmylił akcjonariuszy Twittera, co miało wpływ na wartość platformy społecznościowej – poinformowała agencja Reutera. W uzasadnieniu podkreślono, że miliarder publikował na Twitterze wpisy, w których sugerował, że serwis ma zbyt wiele fałszywych kont i botów, co miało doprowadzić do spadku jego wartości. Akcjonariusze twierdzili, że sprzedawali akcje Twittera po cenach sztucznie zaniżonych przez Muska, kierując się jego wypowiedziami.

W jednym z wpisów Elon Musk oznajmił, że zakup platformy został "tymczasowo wstrzymany" do chwili potwierdzenia, że boty stanowią mniej niż 5 proc. użytkowników. W kolejnym napisał, że odsetek botów może być "znacznie wyższy" niż 20 proc. Oświadczył również, że dopóki dyrektor generalny Twittera nie udowodni, iż odsetek ten jest niższy niż 5 proc., przejęcie serwisu nie może dojść do skutku.

Wysokość odszkodowań dla akcjonariuszy nie została jeszcze oszacowana. Reprezentujący ich prawnik Francis Bottini szacuje, że mogą wynieść łącznie ok. 2,5 mld dolarów. Pełnomocnicy Elona Muska już zapowiedzieli apelację.

Zmiana Twittera na X

W październiku 2022 r. Elon Musk ostatecznie sfinalizował zakup Twittera za ok. 44 mld dolarów. Wcześniej miliarder wziął pożyczki, dając pod zastaw akcje Tesli. Musk przygotowywał się do zakupu popularnej platformy przez wiele miesięcy. Najpierw skupował akcje Twittera. W końcu okazało się, że jest jego największym akcjonariuszem, posiadając 9,2 proc. udziałów. Następnie zakupił pozostałe akcje.

W lipcu 2023 r. Elon Musk dokonał zmiany logo oraz nazwy serwisu. Od tamtej pory niebieskiego ptaszka zastąpiła litera X i właśnie pod taką nazwą teraz funkcjonuje dawny Twitter.

