Tłumy żegnają Jacka Magierę. Prezydent pojawił się osobiście

W piątek 10 kwietnia Polskę obiegła szokująca wiadomość o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera piłkarskiej reprezentacji Polski, a w przeszłości szkoleniowca m.in. Legii Warszawa i Śląska Wrocław. 49-letni Jacek Magiera zasłabł podczas treningu biegowego w Parku Grabiszyńskim we Wrocławiu. Został przewieziony do Wojskowego Szpitala Klinicznego, gdzie zmarł.

Znani żegnają Jacka Magierę. Karol Nawrocki osobiście na pogrzebie

W czwartek 16 kwietnia, o godz. 12.00 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe śp. Jacka Magiery, które zgromadziły prawdziwe tłumy kibiców, działaczy sportowych, trenerów i piłkarzy. Msza święta żałobna została odprawiona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej. Na uroczystość przybyło wiele znanych osób, nie tylko ze świata sportu. W ostatnim pożegnaniu sportowca uczestniczyli m.in. Robert Lewandowski, Rafał Maserak, Jakub Rzeźniczak z żoną Pauliną, a także Michał Pazdan oraz Jan Urban.

W kościele pojawił się także Karol Nawrocki, który, jak donosi "Super Express", do świątyni wszedł tylnym wejściem. Prezydent pośmiertnie uhonorował Jacka Magierę Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej.

Kondukt żałobny uda się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie o godz. 14:30 odbędzie się ceremonia pogrzebowa.

Od Rakowa Częstochowa, przez Legię Warszawa po reprezentację Polski

Jacek Magiera urodził się 1 stycznia 1977 roku w Częstochowie. Był wychowankiem Rakowa Częstochowa. W barwach tego klubu zadebiutował w Ekstraklasie w marcu 1995 roku. W roku 1997 związał się z Legią Warszawą. Klub ten reprezentował przez kolejnych dziewięć lat i rozegrał z nim aż 197 spotkań. Od razu po transferze do warszawskiego klubu osiągnął z nim pierwszy poważny sukces. Zdobył wówczas Puchar Polski oraz wicemistrzostwo kraju. W kolejnym sezonie przyszła kolej na Superpuchar Polski. Przez wiele lat był filarem pomocy klubu. W okresie kiedy drużyną z Łazienkowskiej kierował Franciszek Smuda został wypożyczony do Widzewa Łódź, z którym rozegrał 14 spotkań ligowych. Karierę piłkarza zakończył w Cracovi. Potem niemal od razu rozpoczął ścieżkę szkoleniowca.

"W latach 2006-2007 był asystentem selekcjonera reprezentacji U-18. Następnie był asystentem w Legii Warszawa do 2013 roku. Największe sukcesy święcił właśnie z tym klubem już jako pierwszy trener od 2016 roku. Następnie pracował jako szkoleniowiec w reprezentacjach U-20 i U19. Od 2021 do 2022 i potem od 2023 do 2024 roku był trenerem Śląska Wrocław i z nim zdobył wicemistrzostwo Polski" – podkreślił w komunikacie o jego śmierci PZPN.

Ksiądz ujawnił ostatnią notatkę Magiery. "Tu toczy się walka"

