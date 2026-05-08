Bezrobocie w Polsce. Podano nowe dane

Jak przekazało MRPiPS w kwietniu bezrobocie wyniosło 6 proc. i było niższe o 0,1 pkt proc. w porównaniu z marcem. Liczba bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy spadła o 14,1 tys.

W kwietniu w urzędach pracy było zarejestrowanych 935,8 tys. osób bezrobotnych. To o 133,1 tys. osób więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

"Do spadku liczby wyrejestrowań w ujęciu rok do roku przyczyniło się głównie ograniczenie środków z Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych. Szacujemy, że w kwietniu 2026 ok. 18 tys. osób bezrobotnych rozpoczęło programy aktywizacyjne, czyli ok. 14,8 tys. mniej niż w kwietniu 2025, kiedy aktywizację rozpoczęło 32,8 tys. osób" – przekazał resort kierowany przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk.

Dane Eurostatu

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 577 tys. w lutym wobec 565 tys. w styczniu – poinformował na początku kwietnia Eurostat.

Eurostat podał również, że wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,2 proc. w lutym br. wobec 6,1 proc. w styczniu 2026 r. Konsensus rynkowy wynosił 6,1 proc.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 5,9 proc. w lutym wobec 5,9 proc. miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Złe wieści dla gospodarki

Ostatni szok w światowej geopolityce w połączeniu z silnymi mrozami na początku roku przejściowo obniżyły aktywność w sektorze produkcyjnym, co według ekonomistów PKO Banku Polskiego może obniżyć dynamikę PKB w I kw. 2026 r. do ok. 3 proc. r/r.

Biorąc to pod uwagę oraz uwzględniając szok w cenach ropy i gazu, Centrum Analiz banku obniżyło prognozę wzrostu PKB w całym 2026 r. do 3,5 proc. z 3,7 proc.

Czytaj też:

Bryłka grzmi ws. pożyczki SAFE. "Za każdym razem będzie to gra w ciemno"Czytaj też:

Minister zapowiada: W 2029 r. z taśmy zjedzie polski samochód elektryczny