Tylu bezrobotnych jest w Polsce. Nowe dane

"Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8 proc., tj. obniżyła się o 0,1 pkt proc. w skali miesiąca, ale wzrosła 0,7 pkt proc. w skali roku" – czytamy w komunikacie.

W końcu czerwca br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 901,5 tys. bezrobotnych, tj. o 1,6 proc. mniej niż w maju br., ale o 13,1 proc. więcej w czerwcu ub. roku, podał także GUS.

Jak wcześniej poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, według jego szacunków stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8 proc. na koniec czerwca 2026 r.

Jak wypada Polska na tle pozostałych państw UE?

Polska ma niższą stopę bezrobocia niż Czechy. Wskaźnik utrzymuje się od kilku miesięcy. Polska zajmuje pod tym względem drugie miejsce w Europie.

Portal Business Insider Polska zwraca uwagę, że dane Eurostatu o bezrobociu w krajach Unii Europejskiej za kwiecień br. różnią się od statystyk Głównego Urzędu Statystycznego, ponieważ nie obejmują osób, które tak naprawdę nie szukają pracy.

"Właściwie nie mamy w kraju 934,3 tys. bezrobotnych, jak podał niedawno GUS, ale 934,3 tys. 'zarejestrowanych jako bezrobotni w urzędach pracy'. A prawdziwie bezrobotnych mieliśmy w kwietniu 542 tys. — wynika z danych Eurostatu. To daje stopę bezrobocia na poziomie 3 proc." – czytamy.

Czechy za Polską

Portal wskazuje, że Polska ze stopą bezrobocia na poziomie 3 proc. imponuje Europie. Tuż za nami plasują się Czechy (3,1 proc.), które Polska wyprzedziła w grudniu 2025 roku, Niemcy (3,8 proc.), Słowacja (5,8 proc.), Litwa (7,1 proc.) i Szwecję (8,5 proc.).

Polska nie jest jednak europejskim liderem. Od grudnia wyprzedza nas Bułgaria i utrzymuje swoją przewagę. W dodatku bezrobocie w tym państwie spada (w kwietniu wyniosło 2,8 proc., co stanowiło spadek o 0,1 proc. w stosunku do marca), a w Polsce rośnie (liczba bezrobotnych wzrosła o 6 tys. osób w stosunku do marca).

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