Meloni zmienia zasady w szkołach. Limit uczniów z zagranicy i zakaz burki

Giorgia Meloni zapowiedziała kolejne zmiany dotyczące imigracji i integracji we Włoszech. Tym razem mają one objąć szkoły. Premier wystąpiła w niedzielę podczas Fenix, dorocznego wydarzenia organizowanego przez Gioventù Nazionale, młodzieżówkę jej partii Bracia Włosi.

Meloni poinformowała, że do Rady Ministrów ma wkrótce trafić rozwiązanie wprowadzające ustawowy limit liczby uczniów z zagranicy przypadających na jedną klasę. Nie podała jednak, jaki dokładnie miałby być ten limit. – Włoskie dzieci nie mogą czuć się w klasie jak mniejszość – powiedziała Meloni. Premier argumentowała, że duża liczba uczniów nieznających języka włoskiego może utrudniać integrację. – Jeśli w klasie jest tylko jedno dziecko, które nie rozumie włoskiego, możliwe jest, że z pomocą kolegów i nauczycieli szybko nauczy się języka i zintegruje. Ale jeśli takich dzieci jest wiele albo stanowią większość, to nie jest już integracja. To zaniedbanie – mówiła.

Burka i nikab zakazane w szkołach

Druga z zapowiadanych zmian dotyczy zasłaniania twarzy. Meloni poinformowała, że rząd chce zakazać w szkołach noszenia burki i nikabu – informuje portal Politico.

– Do szkoły chodzi się z odkrytą twarzą i we Włoszech nikt, w imię prawdziwej czy domniemanej tradycji, nie może decydować, że młoda kobieta musi się ukrywać. Równość kobiet i mężczyzn nie podlega negocjacjom. Ani na naszych ulicach, ani w naszych szkołach – mówiła włoska premier.

Zapowiedź dotyczy strojów zakrywających twarz, takich jak burka i nikab. Reuters oraz AP wskazują, że proponowane rozwiązanie nie obejmuje zwykłego hidżabu, który zasłania włosy i szyję, ale pozostawia twarz odkrytą. To nie pierwsza próba wprowadzenia takich ograniczeń. W 2025 roku Bracia Włosi przedstawili projekt przewidujący szerszy zakaz zakrywania twarzy w przestrzeni publicznej, uzasadniając go m.in. walką z "islamskim separatyzmem".

Pakiet ma zawierać jeszcze jedno rozwiązanie. Rodzice zagranicznych uczniów, którzy mają poważne problemy z integracją szkolną, mieliby zostać zobowiązani do nauki języka włoskiego. Meloni przekonuje, że znajomość języka oraz włoskiej kultury i zasad jest warunkiem skutecznej integracji osób, które chcą związać swoją przyszłość z Włochami.

Limit uczniów z zagranicy w klasach

Według najnowszych danych Fundacji ISMU do włoskich szkół uczęszcza 931 323 uczniów bez włoskiego obywatelstwa. Stanowią oni 11,6 proc. całej populacji szkolnej.

Największy odsetek występuje w szkołach podstawowych – 13,7 proc. W przedszkolach to 12,7 proc., w szkołach odpowiadających polskiej szkole średniej pierwszego stopnia 12,6 proc., a w szkołach ponadpodstawowych 8,6 proc. Dane te dotyczą obywatelstwa, a nie miejsca urodzenia. Wśród ponad 930 tys. uczniów są więc również dzieci urodzone i wychowane we Włoszech, które nie mają włoskiego obywatelstwa. Rząd nie przedstawił jeszcze szczegółów dotyczących sposobu egzekwowania zapowiadanego limitu ani tego, czy przy jego obliczaniu brane będzie pod uwagę obywatelstwo, znajomość języka czy inne kryterium.

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