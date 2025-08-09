Rozbudowa Wojska Polskiego. Ochotnicy złożyli przysięgę

"Dobry dzień dla Wojska Polskiego. W ponad 30 jednostkach około 2,2 tys. ochotników złożyło przysięgę wojskową. Stali się częścią siły, która chroni naszą Ojczyznę. To ogromna odpowiedzialność i zaszczyt – dziękuję każdemu, kto podjął się służby i jest gotowy do poświęceń. Mamy wspólny cel – by Polska była zawsze wolna i bezpieczna" – przekazał na platformie X szef resortu obrony.

Ponad 150 tysięcy żołnierzy zawodowych

Z danych branżowego portalu Defence24.pl przekazanych przez MON wynika, że na dzień 30 czerwca 2025 roku Wojsko Polskie liczyło około 153.800 żołnierzy zawodowych.

Tego dnia służbę pełniło około: 24.600 oficerów i generałów, 57.000 podoficerów zawodowych, 67.200 szeregowych zawodowych i 5.000 żołnierzy zawodowych w trakcie kształcenia (czyli od 13 miesiąca służby).

Ponad 200 tys. z WOT i służbą dobrowolną służbą zasadniczą

Dodatkowo służbę tego dnia pełniło około: 16.600 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, 3.000 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w trakcie kształcenia (czyli w ciągu pierwszych 12 miesięcy służby).

Łącznie żołnierzy zawodowych i żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej Polska liczy około 173.400. Licząc i żołnierzy zawodowych i dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i terytorialnej służby wojskowej nasz kraj liczy ponad 210.300 żołnierzy.

