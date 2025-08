Kosiniak-Kamysz: Z tą ofertą wychodzę do nowego prezydenta

Na chwilę przed zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego na Prezydenta RP do współpracy z nową głową państwa odniósł się wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił tu, że jego dotychczasowa współpraca z prezydentem przebiegała bez większych zarzutów.

Kosiniak-Kamysz o współpracy z Karolem Naworckim

– W większości, nie we wszystkich może, ale w znakomitej większości spraw się dogadaliśmy, doszliśmy do porozumienia – stwierdził. Szef MON wymienił tu takie aspekty, jak budowa silnej armii, silnego społeczeństwa i silnych sojuszy, wsparcie dla Ukrainy, budowa i transformacja sił zbrojnych w taki sposób, żeby to było najbardziej efektywne. – To się udawało zrobić – podkreślił.

– Ja z tą ofertą kontynuacji wychodzę do nowego prezydenta, to od niego będzie zależeć, czy przyjmie ten sam model co prezydent Duda, czy będzie chciał tutaj inaczej działać – podsumował Kosiniak-Kamysz.

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego

Przypomnijmy, że to właśnie dziś Karol Nawrocki obejmie oficjalnie urząd Prezydenta RP. Uroczystość zaprzysiężenia nowej głowy państwa przed Zgromadzeniem Narodowym rozpocznie się o godzinie 10.00. Następnie, o godzinie 12.00, w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela odbędzie się uroczysta Msza święta w intencji ojczyzny i prezydenta RP. Kolejnym punkt uroczystości zaplanowany został na godzinę 14.00. Będzie to uroczystość inwestytury Prezydenta RP na Wielkiego Mistrza Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski. Wydarzenie będzie miało miejsce na Zamku Królewskim. Już o godzinie 15.15 nastąpi uroczyste wejście Pary Prezydenckiej do Pałacu Prezydenckiego. Z kolei o godzinie 16.30 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się uroczystość przejęcie przez nowego prezydenta zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP.

