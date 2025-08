"Dostanie po łapach". Wicepremier ostrzega Nawrockiego

W przeddzień zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd Prezydenta RP o jego przyszłą współpracę z rządem pytany był na antenie Polsat News Krzysztof Gawkowski.

Gawkowski o współpracy rządu z Nawrockim: Musi się dostosować do jednej zasady

Wicepremier zapewnił, że gabinet Donalda Tuska na taką współpracę jest gotowy, jednak będzie to wymagało od Nawrockiego dostosowanie się do jednej zasady.

– Rozmawiaj z nami, konsultuj. Idźmy do przodu, ale nie próbuj rządzić, bo rząd rządzi w Polsce, a nie prezydent. Ta granica ma być zachowana. Jeżeli prezydent przyjdzie i będzie uważał, że rządzi, to dostanie po łapach – zapowiadał polityk Lewicy. Podkreślił przy tym, że istnieją przestrzenie, gdzie prezydent wtrącać się nie może.

Mierny dla Dudy. Gawkowski: To jedyne, za co mogę go pochwalić

W rozmowie pojawił się również wątek ustępującej głowy państwa. Czy jest jakaś rzecz, za którą Gawkowski mógłby pochwalić Andrzeja Dudę? Okazuje się, że tak. – Za to, że umiał w sytuacji wojennej wesprzeć naszego sąsiada. Potrafił w chwili próby dla Ukrainy zachować status partnerstwa polsko-ukraińskiego – powiedział, zastrzegając, że to jedyna rzecz za którą może go pochwalić. Wicepremier zarzucił prezydentowi, że ten nigdy nie wyszedł z butów działacza partyjnego Prawa i Sprawiedliwości. Jak tłumaczył, nigdy nie wystąpił przeciwko niszczeniu sądownictwa.

Gawkowski powiedział, że dwie kadencje Andrzeja Dudy może podsumować oceną mierną. – Wystawiłem gorszą ocenę pozytywną. Z miernym się zdaje w podstawówce, prezydent zdał, ale był kiepski – podsumował.

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego

Przypomnijmy, że już w czwartek do grona prezydentów III RP dołączy Karol Nawrocki. Uroczystość zaprzysiężenia nowej głowy państwa przed Zgromadzeniem Narodowym rozpocznie się o godzinie 10.00. Następnie, o godzinie 12.00, w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela odbędzie się uroczysta Msza święta w intencji ojczyzny i prezydenta RP. Kolejnym punkt uroczystości zaplanowany został na godzinę 14.00. Będzie to uroczystość inwestytury Prezydenta RP na Wielkiego Mistrza Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski. Wydarzenie będzie miało miejsce na Zamku Królewskim. Już o godzinie 15.15 nastąpi uroczyste wejście Pary Prezydenckiej do Pałacu Prezydenckiego. Z kolei o godzinie 16.30 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się uroczystość przejęcie przez nowego prezydenta zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP.

Czytaj też:

Kto najlepszym prezydentem III RP? Polacy nie mają wątpliwościCzytaj też:

Wałęsa o Nawrockim: Wtedy zmobilizuję wszystkie siły, by z nim walczyćCzytaj też:

Ponure nastroje w koalicji. "Obie strony spodziewają się po sobie najgorszego"