Ponure nastroje w koalicji. "Obie strony spodziewają się po sobie najgorszego"

"Nawrocki nazywa Tuska najgorszym szefem rządu w III RP. Premier uważa życiorys prezydenta za dyskwalifikujący do tej roli" – pisze na pierwszej stronie "Gazeta Wyborcza". I stawia pytanie, czy możliwa jest współpraca między rządem a prezydentem?

Nawrocki wchodzi do gry

Rozmówca dziennika z koalicji sygnalizuje, że obóz władzy będzie pilnował granicy kompetencji prezydenta. – Jego obowiązki opisuje konstytucja. Nie ma domniemań. Za politykę zewnętrzną i wewnętrzną odpowiada rząd – powiedział.

Cytowany w artykule polityk KO oświadczył, że "nikt nie broni" składać Nawrockiemu projektów ustaw, a o ich losie zdecyduje sejmowa większość. Dodał, że prezydent powinien wziąć pod uwagę sytuację budżetową i priorytetowe wydatki rządu na zbrojenia.

Gazeta przypomina, że w czasie kampanii wyborczej Nawrocki zapowiadał projekty ustaw dotyczące m.in. Centralnego Portu Komunikacyjnego czy zerowy PIT dla rodzin z dwójką dzieci. Mówił też o kwocie wolnej, czyli kampanijnej obietnicy KO, na którą na razie rząd nie widzi perspektyw.

– Jeśli Nawrocki ponad odpowiedzialność postawi partyjną politykę i ku zadowoleniu PiS zacznie wysyłać do Sejmu kosztowne projekty ustaw tylko po to, by potem mówić, że ten rząd nie stoi za ludźmi, nie będzie to poważna polityka – ocenił.

Zmiana warty w Pałacu Prezydenckim. Jakie nastroje w koalicji Tuska?

Jeden z polityków pytany o nastroje w koalicji stwierdził, że "obie strony spodziewają się po sobie najgorszego". Jego zdaniem odzwierciedlają to ostatnie nominacje w rządzie Tuska – wzmocnienie szefa MSZ Radosława Sikorskiego stanowiskiem wicepremiera, ściągnięcie z powrotem do MSWiA Marcina Kierwińskiego, a także mianowanie ministrem sprawiedliwości Waldemara Żurka, który w PiS budzi największe emocje.

W środę Karol Nawrocki złoży przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i oficjalnie obejmie urząd prezydenta po wyborach, które wygrał na początku czerwca. Uroczystości związane z inauguracją Nawrockiego rozpoczną się w Sejmie o godzinie 10:00.

Czytaj też:

Nawrocki: Już jutro zaczynamy nowy rozdział w historii Polski