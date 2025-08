Kto najlepszym prezydentem III RP? Polacy nie mają wątpliwości

O to, który z dotychczasowych prezydentów był tym najlepszym zapytania Polaków w badaniu przeprowadzonym na zlecenie serwisu Onet.pl przez SW Research.

Sondaż: Kto był najlepszym prezydentem III RP?

Wyniki sondażu jednoznacznie pokazują, że najlepiej ocenianym prezydentem III RP jest Aleksander Kwaśniewski. Takie zdanie wyraziło 39,1 proc. respondentów.

Na drugim miejscu z wynikiem 15,4 proc. uplasował się Lech Kaczyński. Tuż za nim znalazł się Andrzej Duda, na którego wskazało 15 proc. respondentów.

Kolejne miejsce należy do Lecha Wałęsy. Za najlepszą głowę państwa uznało go 6,9 proc. osób biorących udział w badaniu.

Na szarym końcu znalazł się Bronisław Komorowski, którego wskazało 4,3 proc. pytanych.

Aż 19,3 proc. ankietowanych nie miało sprecyzowanej opinii w tej sprawie.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 29-30 lipca 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 805 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego

Przypomnijmy, że już w czwartek do grona prezydentów III RP dołączy Karol Nawrocki. Uroczystość zaprzysiężenia nowej głowy państwa przed Zgromadzeniem Narodowym rozpocznie się o godzinie 10.00. Następnie, o godzinie 12.00, w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela odbędzie się uroczysta Msza święta w intencji ojczyzny i prezydenta RP. Kolejnym punkt uroczystości zaplanowany został na godzinę 14.00. Będzie to uroczystość inwestytury Prezydenta RP na Wielkiego Mistrza Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski. Wydarzenie będzie miało miejsce na Zamku Królewskim. Już o godzinie 15.15 nastąpi uroczyste wejście Pary Prezydenckiej do Pałacu Prezydenckiego. Z kolei o godzinie 16.30 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się uroczystość przejęcie przez nowego prezydenta zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP.

Czytaj też:

Który prezydent ułaskawił najwięcej osób? Oto rekordzistaCzytaj też:

Nawrocki: Już jutro zaczynamy nowy rozdział w historii PolskiCzytaj też:

Wałęsa o Nawrockim: Wtedy zmobilizuję wszystkie siły, by z nim walczyć