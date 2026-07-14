Maciej Świrski i Cezary Jurkiewicz zatrzymani przez CBA

"Dzisiaj rano na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej: 64-letniego Macieja Ś. i 63-letniego Cezarego J." – poinformował we wtorek (14 lipca) Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Jak dodał, śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 r. przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej "Sprawiedliwe sądy", czym wyrządzono fundacji szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie nie mniejszej niż 8,4 mln zł.

Dobrzyński przekazał, że po przeszukaniach i zabezpieczeniach, które prowadzą agenci CBA, zatrzymani mężczyźni zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Śledztwo ws. kampanii "Sprawiedliwe sądy" Polskiej Fundacji Narodowej

Kampanię billboardową pod hasłem "Sprawiedliwe sądy" Polska Fundacja Narodowa przygotowała w 2017 r. Pieniądze na projekt wyłożyły spółki Skarbu Państwa. Krytycy uważają, że z publicznych środków sfinansowano partyjną inicjatywę PiS, mającą na celu zdyskredytowanie sędziów.





Maciej Świrski, późniejszy przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, był członkiem zarządu PFN w latach 2016-2018.

Z kolei Cezary Jurkiewicz był związany z PFN od 2016 do 2023 r., najpierw jako prezes, a później członek zarządu. W ostatnich latach był asystentem Świrskiego w KRRiT. Wcześniej był radnym Warszawy z ramienia PiS.

Postulat likwidacji Polskiej Fundacji Narodowej zgłaszali przed wyborami w 2019 r. politycy Lewicy. Po zmianie władzy większość państwowych spółek, które finansowały działalność PFN, wstrzymała wpłaty z powodu zastrzeżeń co do celowości wydatków, a nowy zarząd fundacji skierował sprawy o zaległe składki na drogę sądową.

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