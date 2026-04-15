Polska Fundacja Narodowa. Mniej środków od państwowych spółek, więcej na pensje

Jak informują Wirtualne Media, PFN miała w 2024 r. tylko nieco ponad 28 mln zł wpływów od swoich fundatorów, czyli spółek Skarbu Państwa. To o 20,5 mln zł mniej niż powinna.

Mimo to koszty działalności fundacji nie zmalały, podobnie jak wydatki na wynagrodzenia, które rok do roku wzrosły o ponad 850 tys. zł – do 9,9 mln zł.

Zmiany w strukturze wydatków oznaczają przesunięcie części budżetu w kierunku kosztów osobowych, przy jednoczesnym ograniczeniu finansowania ze strony spółek kontrolowanych przez państwo.

Spółki Skarbu Państwa wstrzymują wpłaty. 20,5 mln zł mniej od fundatorów

Na początku 2025 r. kilka państwowych firm, które wcześniej finansowały działalność PFN, postanowiło wstrzymać swoje wpłaty z powodu nieprawidłowości w fundacji. Wśród nich były m.in. Grupa Azoty, PKP SA, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna czy Tauron.

Fundacja podała w najnowszym sprawozdaniu finansowym, że brakującej kwoty od społek Skarbu Państwa dochodzi na drodze polubownej.

Polska Fundacja Narodowa

Polska Fundacja Narodowa została powołana w 2016 r. w celu promowania wizerunku Polski za granicą. Finansowana jest głównie przez największe spółki Skarbu Państwa.

Na koniec 2024 r. PFN miała środki pieniężne w kwocie nieco ponad 9,4 mln zł, aktywa o wartości blisko 12,8 mln zł i zobowiązania w wysokości ponad 361,2 tys. zł.

Dwa postępowania dotyczące fundacji prowadzi Prokuratura Regionalna w Rzeszowie.