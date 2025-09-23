Zmiany w przepisach budowlanych. Takiego ogrodzenia już nie wybudujesz

Od nowego roku Polaków czekają duże zmiany w przepisach budowlanych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przyjęło nowelizację ustawy, która zakłada zmiany m.in. w zasadach stawiania ogrodzeń, dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami czy instalowania fotowoltaiki.

Co się zmieni?

Po wejściu w życie przepisów nie będzie możliwe instalowanie niebezpiecznych elementów na ogrodzeniach poniżej wysokości 2,2 metra. Teraz prawo przewiduje możliwość umieszczania tego typu elementów na wysokości nie mniejszej niż 1,8 m. Mowa tutaj o ostro zakończonych elementach, drucie kolczastym czy tłuczonym szkle.

Kolejną zmianą są nowe przepisy dotyczące bram i furtek. Od 2026 roku szerokość tych pierwszych nie będzie mogła być mniejsza niż 2,4 m, a tych drugich – 0,9 m. Nowe standardy mają ułatwić dostępność budynków dla osób z niepełnosprawnościami. Z kolei w garażach obowiązkowo będą musiały pojawić się dźwigi osobowe.

Kolejnym obowiązkiem będzie instalowanie fotowoltaiki na dachach budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz gospodarczych o powierzchni powyżej 250 m², jeśli będzie to uzasadnione technicznie i ekonomicznie.

Deweloper budujący osiedle będzie musiał wybudować także plac zabaw.

Nowe przepisy będą dotyczyć nowych budynków, a także tych rozbudowywanych, nadbudowywanych, przebudowywanych i tych, których sposób użytkowania został zmieniony.

Przypomnijmy, że niedawno resort rozwoju i technologii przyjął rozporządzenie, które wprowadza obowiązek zainstalowania windy w określonych typach budynków. Chodzi o budynki wielorodzinne, które mają trzy lub więcej kondygnacji, budynki zamieszkania zbiorowego (np. hotele) oraz budynki użyteczności publicznej mających dwie kondygnacje lub więcej.

Czytaj też:

Kolejny worek do segregacji śmieci? Rozwiązanie jest już testowane