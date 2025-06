Nowy obowiązek w blokach. Za realizację pomysłu ministerstwa zapłacą mieszkańcy

Resort rozwoju i technologii przygotował projekt rozporządzenia, które wprowadza obowiązek zainstalowania windy w określonych typach budynków. Chodzi o budynki wielorodzinne, które mają trzy lub więcej kondygnacji, budynki zamieszkania zbiorowego (np. hotele) oraz budynki użyteczności publicznej mających dwie kondygnacje lub więcej. Jak informują media, projekt nowych przepisów właśnie został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Zapłacą mieszkańcy

Choć ministerstwo zapowiada, że część kosztów związanych z instalacją dźwigów ma pokryć dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, to jednak najprawdopodobniej ich większa część będzie sfinansowana ze środków spółdzielni bądź wspólnoty mieszkaniowej. W praktyce oznacza to po prostu, że mieszkańcy danego budynku będą musieli zapłacić więcej na obowiązkowy fundusz remontowy.

Nawet jeśli w budynku nie będzie konieczności montażu windy, to i tak mieszkańcy będą musieli pokryć koszty związane z instalacją specjalnej pochylni dla osób z niepełnosprawnościami.

Według przyjętego harmonogramu, nowe przepisy mają wejść w życie za ponad rok – 20 września 2026 r. Czas na wprowadzenie zmian w życie spółdzielnie i wspólnoty będą miały do końca 2029 r.

Kolejne zmiany

Nowe przepisy dotyczące wind to kolejne zmiany, jakie czekają mieszkańców bloków. Jak donosi Business Insider Polska, w planach rządu jest wprowadzenie przepisów, które nałożą na posiadaczy mieszkań z balkonem obowiązek wykupienia specjalnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. OC ma pokryć szkody wynikłe np. z upadku przedmiotów znajdujących się na balkonie bądź zalania mieszkania znajdującego się piętro niżej z systemów podlewających rośliny. Szacunkowy koszt takiego ubezpieczenia to od 200 do nawet 600 złotych w skali roku. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku.

