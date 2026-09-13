Wybiorą nowy parlament. Polacy na listach wyborczych

W niedzielę o godz. 8:00 w Szwecji rozpoczęły się wybory do jednoizbowego parlamentu (Riksdagu). Do obsadzenia jest 349 mandatów. Kadencja parlamentarzystów trwać będzie cztery lata.

Tego samego dnia odbywa się głosowanie do rad regionów i gmin. Łącznie w wyborcze szranki stanęło ponad 54 tys. kandydatów. Wśród nich znalazło się prawie 100 Polaków i osób polskiego pochodzenia. Najwięcej na liście liberalno-konserwatywnej Umiarkowanej Partii Koalicyjnej urzędującego premiera Ulfa Kristerssona (21), a także uznawanej przez główny nurt za skrajną prawicę formacji Szwedzkich Demokratów (20). Polskie nazwiska pojawiają się również na listach Robotniczych Socjaldemokratów i Chrześcijańskich Demokratów oraz partii liberalnej.

Już od 26 sierpnia trwało tzw. głosowanie przedterminowe. Głos można było oddać w 1875 punktach w całej Szwecji, ustawionych m.in. w przenośnych kontenerach, centrach handlowych oraz bibliotekach. W ten sposób zagłosowało ponad 3 mln z około 8 mln uprawnionych, czyli o 21 proc. więcej niż cztery lata temu. W wyborach w 2022 r. ostateczna frekwencja wyniosła 84,2 proc.

Wybory w Szwecji. Co pokazują sondaże?

Przedwyborcze sondaże wskazują na zwycięstwo lewicowej opozycji, jednak w ostatnim tygodniu różnica między blokami centroprawicy i lewicy zaczęła maleć i wynosiła już tylko 2,4 pkt proc., a więc była w granicach błędu statystycznego.

Lokale wyborcze zostaną zamknięte o godz. 20:00. Wtedy publiczny nadawca SVT oraz prywatna stacja TV4 przedstawią badania exit poll. Oficjalne wyniki spływające z komisji wyborczych będą stopniowo publikowane przez szwedzki Urząd Wyborczy. Podział mandatów powinien być znany około godz. 22:30, gdy policzonych zostanie około 75 proc. głosów. Co ważne, w Szwecji nie obowiązuje cisza wyborcza.

Tegoroczną kampanię zdominowały sprawy socjalne, opieka zdrowotna i polityka klimatyczna.

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