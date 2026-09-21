Nowe informacje ws. zaginionej Emilii. Kody podane przez męża nie zadziałały

Śledczy wciąż nie mogą jednak dostać się do urządzenia. Jak przekazała "Faktowi" rzeczniczka koszalińskiej policji, kody dostępu podane przez męża zaginionej okazały się nieprawidłowe.

Emilia Koprowska zaginęła 30 sierpnia w Darłowie. Od tamtej pory trwają intensywne działania poszukiwawcze i operacyjne. Jednym z najważniejszych dotychczasowych odkryć było odnalezienie telefonu należącego do 37-latki.

Urządzenie znaleziono 14 września w Darłowie. Policja nie ujawniła dokładnego miejsca, w którym na nie natrafiono. Funkcjonariusze potwierdzili natomiast, że mają pewność, iż telefon należał do zaginionej. Teraz pojawiły się nowe informacje dotyczące jego analizy.

Policja nie może dostać się do telefonu

Telefon trafił do policyjnych specjalistów, którzy próbują odzyskać zapisane na nim dane. Jak się okazuje, po tygodniu wciąż nie udało się przełamać zabezpieczeń urządzenia.

– Mamy pewność, że telefon ten należy do zaginionej. Jednak to iPhone, który ma skomplikowany system i zabezpieczenia, które nie są łatwe do sforsowania. Oczywiście nie ustajemy w wysiłkach, by uzyskać dostęp do tego aparatu – powiedziała "Faktowi" st. asp. Izabela Sreberska z koszalińskiej policji.

Rzeczniczka ujawniła przy tym istotny szczegół. – Kody dostępu podane przez męża okazały się nieprawidłowe – przekazała.

Dostęp do telefonu może mieć duże znaczenie dla dalszych poszukiwań. Urządzenie potencjalnie może zawierać m.in. historię komunikacji czy inne dane pozwalające odtworzyć ostatnie godziny przed zaginięciem. Na razie nie wiadomo jednak, czy i kiedy śledczym uda się je odczytać.

Poszukiwania Emilii wciąż trwają

Policja podkreśla, że niezależnie od analizy telefonu cały czas prowadzone są działania zmierzające do odnalezienia 37-latki. – Pani Emilia poszukiwana jest w Darłowie, Koszalinie oraz innych miejscach, w których miała być widziana – powiedziała Sreberska.

W ostatnich dniach w poszukiwaniach wykorzystywano m.in. psa wyszkolonego do wykrywania zapachu zwłok. Przeszukanie wytypowanego terenu nie doprowadziło jednak do odnalezienia zaginionej.