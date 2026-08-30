Szef CIA z tajną misją w Moskwie. Wiadomo, jaką propozycję przywiózł

W ostatnich dniach media przedstawiały różne wersje dotyczące celu tajnej misji szefa amerykańskiego wywiadu.

Propozycja spotkania trzech przywódców

Według Axios Ratcliffe podczas rozmów w Moskwie zaproponował zorganizowanie spotkania prezydentów USA, Rosji i Ukrainy. Portal powołuje się na dwa źródła zaznajomione ze sprawą. Ratcliffe spotkał się w Moskwie w ubiegłym tygodniu z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiejem Naryszkinem oraz dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandrem Bortnikowem. Według Axios szef CIA chciał ustalić, czy przedstawiciele rosyjskich służb mogą przekonać Putina do powrotu do negocjacji.

"New York Times" podawał wcześniej, że Ratcliffe przedstawił także Bortnikowowi negatywną ocenę sytuacji Rosji i miał nakłaniać Moskwę do zawarcia porozumienia z Kijowem, zanim jej położenie się pogorszy.

Tajna wizyta w Moskwie

Ratcliffe przyleciał do Moskwy we wtorek, 25 sierpnia. Była to jego pierwsza znana wizyta w Rosji od objęcia stanowiska dyrektora CIA w styczniu 2025 roku. Kreml potwierdził później, że szef CIA prowadził rozmowy z przedstawicielami rosyjskich służb. Nie spotkał się natomiast z Putinem. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że rosyjski prezydent został poinformowany o przebiegu rozmów.

Donald Trump początkowo określał wizytę Ratcliffe'a jako "w pewnym sensie półrutynową". – Coś może z tego wyniknąć. Bardzo ciężko pracujemy, żeby zakończyć tę wojnę – mówił prezydent USA.

Wcześniej informowano o ostrzeżeniu dla Rosji

W pierwszych dniach po wizycie media podawały, że mógł przekazać Rosjanom ostrzeżenie przed atakiem lub prowokacją wymierzoną w państwa NATO. Reuters podał, powołując się na dwa źródła, że podczas rozmów rzeczywiście poruszono możliwość rosyjskiej operacji przeciwko jednemu z państw Sojuszu, choć nie było jasne, czy był to główny temat wizyty.

Trump publicznie zaprzeczał jednak, by Ratcliffe poleciał do Moskwy z takim ostrzeżeniem. – Nie martwię się tym w ogóle. Nie ma problemu – powiedział, pytany o możliwość rosyjskiej prowokacji przeciwko NATO. Dodał później: – Nie zaatakują terytorium NATO.

Kolejnym tematem miała być współpraca Rosji z Iranem. Według wcześniejszych doniesień Ratcliffe naciskał na Moskwę, by ograniczyła wsparcie dla Teheranu. Reuters potwierdził, że kwestia rosyjskiego wsparcia dla Iranu była poruszana podczas rozmów. Pojawiały się również doniesienia, że wizyta mogła dotyczyć kolejnej wymiany więźniów między Rosją a Stanami Zjednoczonymi.

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