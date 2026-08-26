Tajemnicza misja szefa CIA w Moskwie. Trump zdradza nowe szczegóły

– Ratcliffe jest tam, powiedziałbym, w pewnym sensie z półrutynową wizytą. Nie lubię rozczarowywać ludzi. Chcielibyśmy, żeby wojna w Ukrainie się skończyła – powiedział Donald Trump podczas wywiadu telewizyjnego.

Trump: Coś może z tego wyniknąć

– John Ratcliffe to fantastyczny facet. Jest szefem CIA i nie jest tam z żadnego z powodów, o których pan powiedział. Coś może z tego wyniknąć. Bardzo ciężko pracujemy, żeby zakończyć tę wojnę i, szczerze mówiąc, w tym momencie obie strony chcą, żeby się zakończyła – dodał Trump. Szczegóły rozmów prowadzonych przez szefa CIA w Moskwie nie zostały ujawnione.

Wiadomo jedynie, że Ratcliffe przybył do Moskwy we wtorek, 25 sierpnia. Do rosyjskiej stolicy przyleciał na pokładzie amerykańskiego wojskowego samolotu transportowego C-17 Globemaster III. Była to pierwsza znana podróż Ratcliffe’a do Rosji od czasu objęcia przez niego stanowiska dyrektora CIA w styczniu 2025 roku.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał z w kolei w środę, że wizyta była związana z kontaktami między amerykańskimi i rosyjskimi służbami specjalnymi.

Spekulacje wokół wizyty Ratcliffe’a

W mediach pojawiło się kilka hipotez dotyczących celu rozmów. Jedna z nich zakłada, że Ratcliffe mógł przekazać rosyjskim władzom ostrzeżenie dotyczące możliwej nowej mobilizacji oraz prowokacji wobec państw NATO. Inny scenariusz dotyczy rozmów o kolejnej wymianie więźniów między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Żadna z tych wersji nie została oficjalnie potwierdzona.

Do wizyty odniósł się również minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że podobne spotkania odbywają się w ważnych momentach, a Polska i Stany Zjednoczone wymieniają się najważniejszymi informacjami.

Ostatnim dyrektorem CIA, który przed Ratcliffe’em odwiedził Moskwę, był William Burns. W listopadzie 2021 roku spotkał się z wysokimi rangą rosyjskimi urzędnikami i rozmawiał z Putinem. Jego wizyta odbyła się około trzech miesięcy przed rozpoczęciem przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

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