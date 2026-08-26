Szef CIA z niezapowiedzianą wizytą w Moskwie. Litwa wiedziała wcześniej

Nie ujawnił jednak, czego dotyczyły rozmowy. Szczegółowe informacje na temat celu spotkania Litwa ma otrzymać od swoich partnerów prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.

Dyrektor CIA John Ratcliffe udał się we wtorek z niezapowiedzianą wizytą do Moskwy. Tym samym stał się jednym z nielicznych wysokich rangą przedstawicieli władz Stanów Zjednoczonych, którzy odwiedzili Rosję od rozpoczęcia przez nią pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r.

Do wizyty odniósł się w środę prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Potwierdził, że władze w Wilnie zostały o niej wcześniej poinformowane.

– Wiedzieliśmy o spotkaniu. Nie chciałbym omawiać jego treści, ponieważ przede wszystkim jest to sprawa stron uczestniczących w spotkaniu – powiedział Nausėda.

Litwa ma poznać szczegóły

Prezydent Litwy przekazał, że partnerzy Wilna zobowiązali się do przedstawienia informacji dotyczących zarówno celu wizyty Ratcliffe'a, jak i przebiegu jego rozmów w Moskwie. – Zostaliśmy poinformowani przez naszych partnerów, że informacje o tym spotkaniu, jego celach i treści zostaną nam przekazane niezwłocznie – prawdopodobnie w przyszłym tygodniu – powiedział.

Ani CIA, ani Biały Dom nie poinformowały dotychczas oficjalnie, jaki był cel podróży szefa amerykańskiego wywiadu.

Więcej powiedział Kreml. Rosyjskie władze potwierdziły w środę, że podczas pobytu w Moskwie Ratcliffe miał "kontakty" z przedstawicielami rosyjskich służb wywiadowczych. Nie ujawniono jednak szczegółów tych rozmów.

Nausėda: To napawa mnie optymizmem

Prezydent Litwy ocenił, że rozmowy mogą być elementem działań zmierzających do zmniejszenia napięć geopolitycznych w regionie. – To napawa mnie optymizmem – stwierdził Nausėda.

Wizyta Ratcliffe'a jest szczególnie istotna ze względu na trwającą wojnę na Ukrainie i ograniczone w ostatnich latach bezpośrednie kontakty wysokiego szczebla między Waszyngtonem a Moskwą.

Poprzednim dyrektorem CIA, który odwiedził rosyjską stolicę, był William Burns. Przyjechał do Moskwy w listopadzie 2021 r., gdy Stany Zjednoczone alarmowały o koncentracji rosyjskich wojsk wokół Ukrainy. Burns ostrzegał wówczas rosyjskich przedstawicieli przed rozpoczęciem inwazji. Kilka miesięcy później, w lutym 2022 r., Rosja zaatakowała Ukrainę na pełną skalę.

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