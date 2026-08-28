– Kontynuujemy specjalną operację wojskową (tak Rosja nazywa wojnę na Ukrainie – red.), a nasze wojska odnoszą sukcesy na liniach frontu – przekazał rzecznik prasowy Kremla dziennikarzom.

Rozmowy pokojowe między Rosją a Ukrainą "mocno wstrzymane"

Pytany o rozmowy pokojowe między Rosją a Ukrainą „to temat ten jest obecnie mocno wstrzymany” – przyznał.

Dmitrij Pieskow stwierdził, że rosyjskie wojsko "celowo niszczy infrastrukturę wojskową i przyległą do wojska reżimu w Kijowie".

– Nasze siły wiedzą, co robią i jak to robić – powiedział dzień po tym, jak szef rosyjskiego Sztabu Generalnego oświadczył, że rosyjskie wojska zbliżają się do silnie ufortyfikowanego miasta Słowiańsk w obwodzie donieckim.

Prezydent Rosji Władimir Putin nadal żąda, aby Ukraina oddała pełną kontrolę nad obwodem donieckim jako warunek konieczny do zawarcia jakiegokolwiek porozumienia o zawieszeniu broni — warunek ten Kijów wielokrotnie odrzucał.

– Strona ukraińska doskonale zna nasze żądania. Po prostu nie chce o nich pokojowo rozmawiać – ocenił rzecznik prasowy Kremla.

Szef CIA namawiał Rosjan do zakończenia wojny na Ukrainie?

W czwartek "New York Times" przekazał, że szef CIA John Ratcliffe pojechał do Moskwy we wtorek, by prywatnie przedstawić "ponurą" ocenę stanu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i wezwać Rosję do zawarcia układu kończącego wojnę.

Dziennik przekazał, powołując się na obecnych i byłych urzędników amerykańskich, że dyrektor CIA przekazał ocenę wojny podczas spotkania z szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Aleksandrem Bortnikowem i nie wysunął żadnych gróźb na temat potencjalnych konsekwencji dla Rosji, jeśli Moskwa nie wysłucha wezwań Waszyngtonu.

Zdaniem gazety analitycy CIA od dawna wątpili, czy doradcy Władimira Putina przedstawiali rosyjskiemu przywódcy prawdziwy obraz wojny i jej skutków. Niektórzy z nich mieli mieć nadzieję, że taka wiadomość przekazana bezpośrednio od szefa służby wywiadowczej będzie dla Putina, byłego członka KGB, bardziej wiarygodna.

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