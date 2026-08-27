Wizyta szefa CIA w Moskwie. Ratcliffe przekazał Rosji ostrzeżenie

Dyrektor CIA John Ratcliffe udał się we wtorek z niezapowiedzianą wizytą do Moskwy. Tym samym stał się jednym z nielicznych wysokich rangą przedstawicieli władz Stanów Zjednoczonych, którzy odwiedzili Rosję od rozpoczęcia przez nią pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r.

W mediach natychmiast pojawiły się spekulacje dotyczące powodów wizyty. Jak podaje "Wall Street Journal" Ratcliffe miał ostrzec Kreml przed przeprowadzeniem ataku bądź prowokacji wymierzonych w państwo NATO.

"Amerykańscy urzędnicy obawiają się, że Władimir Putin, pozostający pod presją w Ukrainie i kraju, może rozpocząć atak obejmujący wszystko – od cyberataku po niewielką inwazję lądową, prawdopodobnie na jeden z krajów bałtyckich" – czytamy.

Z kolei Politico pisze, że szef CIA miał stanowczo wezwać Rosję do ograniczenia wsparcia militarnego i gospodarczego dla Iranu.

Inna hipoteza, przywoływana przez brytyjski "iPaper", zakłada, że rozmowy mogły dotyczyć kolejnej wymiany więźniów między Rosją a USA i starań o uwolnienie Amerykanina Charlesa Zimmermana, którego w styczniu br. rosyjski sąd skazał na pięć lat więzienia za nielegalny transport broni.

Dziennikarze przypominają również, że pod koniec 2021 roku ówczesny szef wywiadu za prezydentury Joe Bidena, Bill Burns, ostrzegł Władimira Putina, aby nie ingerował w sytuację na Ukrainie. Trzy miesiące później wojska rosyjskie przekroczyły granice tego państwa.

Co mówi Kreml

Tymczasem rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że wizyta szefa CIA miała związek z kontaktami, jakie utrzymują między sobą amerykańskie i rosyjskie tajne służby.

O przybyciu Ratcliffe'a do Moskwy poinformowali dzień wcześniej dziennikarze stacji CBS i portalu Axios, powołując się na źródła. Według dostępnych danych samolot przyleciał do Moskwy z Rygi, a po około ośmiu i pół godzinach opuścił rosyjską stolicę.

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