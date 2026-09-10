Zandberg uderza w Tuska po raporcie CIA. "Nic nie powiedział"

Adrian Zandberg został zapytany w Polsat News o ostrzeżenia Donalda Tuska dotyczące możliwych zagrożeń dla Polski i Europy. Premier poinformował wcześniej, że otrzymał bezpośrednio od dyrektora CIA Johna Ratcliffe'a raport dotyczący potencjalnych wydarzeń w najbliższych miesiącach.

– Uważam, że rząd powinien traktować ludzi poważnie, jeżeli jest realne zagrożenie, konkretne zagrożenie, na które należy społeczeństwo przygotować – powiedział Zandberg. Lider Razem stwierdził, że z wypowiedzi premiera niewiele wynika. – To jest taki mem, na którym Jarosław Kaczyński mówi 'nic nie powiedział'. Trochę mam poczucie, że tak można skomentować to zdanie, bo z niego nic nie wynika–- ocenił.

Zandberg: Rząd buduje "atmosferę grozy"

Polityk zarzucił rządowi, że zamiast przedstawiać konkretne informacje i działania, buduje wokół możliwych zagrożeń atmosferę niepewności. Pytał jednocześnie o stan przygotowania państwa na sytuacje kryzysowe.

– Jak wyglądają nasze przygotowania, jeżeli chodzi o ochronę ludności? Jak wyglądamy, jeżeli chodzi o obronę cywilną? Jak wyglądamy, jeżeli chodzi o budowle ochronne? Jak wyglądamy, jeżeli chodzi o przygotowanie na poziomie samorządów, jeżeli chodzi o przygotowanie ludzi na takie scenariusze? – wyliczał Zandberg.

Jego zdaniem politycy powinni ostrożnie informować opinię publiczną o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i jasno wskazywać, na czym polega ewentualne zagrożenie oraz jak państwo zamierza na nie reagować.

Tusk ostrzegał przed możliwymi prowokacjami

Donald Tusk mówił o raporcie CIA po czwartkowym spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Jak przekazał, dokument otrzymał "w ostatnich godzinach" bezpośrednio od dyrektora CIA.

Premier ujawnił również, że w nocy ze środy na czwartek dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć "bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych". Nie podał szczegółów zdarzenia.

– Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą w innych państwach, także w Polsce – powiedział Tusk. Szef rządu zaznaczył także, że Polska musi być przygotowana na różnego rodzaju prowokacje oraz możliwość "sabotażu wewnętrznego".