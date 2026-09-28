Znany dziennikarz traci pracę. "Mam jeszcze dużo do powiedzenia"

W Gremi Media dochodzi do kolejnych zmian. Z wydawnictwem rozstają się Bogusław Chrabota, były redaktor naczelny "Rzeczpospolitej", oraz Paweł Łepkowski, publicysta i redaktor prowadzący dodatek "Rzecz o Historii". Decyzji kadrowych towarzyszy zakończenie wydawania kwartalników "Uważam Rze Historia" i "Rzeczpospolita Nauka". Wydawca tłumaczy, że działania są częścią porządkowania struktury redakcji i oferty.

Bogusław Chrabota odchodzi z Gremi Media po latach pracy

O odejściu Bogusława Chraboty jako pierwszy poinformował w piątek "Presserwis". Wypowiedzenie wręczył mu prezes Gremi Media Wojciech Kuśpik, który kieruje również Grupą PTWP, większościowym akcjonariuszem wydawnictwa. – Otrzymałem wypowiedzenie. Nie zostałem zwolniony z obowiązku dalszej pracy, więc w trwającym trzy miesiące okresie wypowiedzenia będę pisał artykuły do "Rzeczpospolitej" – potwierdził dziennikarz. – Drzwi do rozmowy o dalszej współpracy są otwarte. Nie podjąłem jeszcze w tej sprawie decyzji. Na pewno nie zamierzam się wycofywać z rynku mediów. Mam jeszcze dużo do powiedzenia – zaznaczył.

Bogusław Chrabota kierował "Rzeczpospolitą" od stycznia 2013 roku do początku października 2024 roku. Następnie został redaktorem naczelnym Gremi Media. Stanowisko zlikwidowano wiosną 2026 roku, w ramach zmian wprowadzanych po przejęciu spółki przez nowego właściciela. Później Chrabota pełnił funkcję doradcy zarządu.

Jeden z pracowników Gremi Media, cytowany przez "Presserwis" i proszący o anonimowość, twierdzi, że po przejęciu wydawnictwa przez PTWP Chrabota był stopniowo odsuwany od podejmowania decyzji. W jego ocenie sposób zakończenia współpracy z wieloletnim szefem "Rzeczpospolitej" jest niewłaściwy.

Paweł Łepkowski również żegna się z wydawnictwem

Wypowiedzenie otrzymał także Paweł Łepkowski, publicysta i redaktor prowadzący piątkowego dodatku historycznego "Rzecz o Historii", a wcześniej redaktor naczelny "Uważam Rze Historia". – Decyzję wydawnictwa przyjąłem z ulgą. Nie byłem zadowolony ze stawek, które dostawałem za swoją pracę. Nawet gdybym nie dostał wypowiedzenia, złożyłbym je sam na wieść o zwolnieniu Bogusława Chraboty, który nadał "Rzeczpospolitej" charakter i trudno sobie wyobrazić jej jakość bez jego stałej obecności w redakcji – powiedział.

Do zmian odniósł się również Wiesław Władyka, komentator "Polityki". Zwrócił uwagę na znaczenie Chraboty dla profilu gazety i jego współpracę z Michałem Szułdrzyńskim, obecnie zastępcą redaktora naczelnego ds. treści premium.

– Obaj komentowali wydarzenia w sposób wyrazisty, zakreślali jasną linię "Rzeczpospolitej" jako tytułu jakościowego, broniącego demokratycznych wartości. Można mieć obawy, że zmiany wprowadzane przez nowego właściciela prowadzą do zorientowania gazety wyłącznie na cele rynkowe z pominięciem etosu, jaki wiąże się z tym tytułem – ocenił Władyka.

Gremi Media zamyka dwa kwartalniki

Zmiany personalne zbiegły się w czasie z decyzją o zakończeniu wydawania dwóch magazynów: "Uważam Rze Historia" i "Rzeczpospolita Nauka".

Pierwszy z tytułów zadebiutował w 2012 roku jako miesięcznik. Jego redaktorem naczelnym był Paweł Lisicki, a zastępcą Piotr Zychowicz. Od początku 2024 roku magazyn ukazywał się jako kwartalnik. Z kolei "Rzeczpospolita Nauka" funkcjonuje od maja 2025 roku.

Biuro prasowe Gremi Media i Grupy PTWP przekazało, że decyzje są elementem porządkowania struktury redakcji i oferty wydawniczej "Rzeczpospolitej". W tym kontekście zdecydowano również o zamknięciu obu kwartalników.

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