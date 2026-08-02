Perły z lamusa

Będzie to lista chaotyczna i wyrywkowa, ale na tym polega kłopot z tropieniem klasyki w serwisach streamingowych. Rządzą nimi nieubłagane prawa – wielcy kinowi producenci i dystrybutorzy zwykle dysponują własnymi serwisami streamingowymi, więc pilnie strzegą wyłączności w kwestii dystrybucji swoich najcenniejszych archiwalnych zbiorów. Archiwa Warner Bros. znajdują się w HBO Max, wytwórnia MGM kupiona została przez Amazona, Disney dystrybuuje własne produkcje poprzez Disney+ itd. Czasem licencje na pojedyncze tytuły lub serie trafiają do konkurencji.

Mój subiektywny przegląd ograniczam do serwisu Netflix – wydanie „Do Rzeczy” nie jest z gumy, a Netflix jest w Polsce najpopularniejszy. Chce pokazać, że i tam, pomiędzy narzekaniami na poziom nowości, znaleźć można znakomite tytuły sprzed lat. Oczywiście licencje kupowane są na ściśle określony czas, po którym prawa do filmu wracają do właściciela. I tak np. jeszcze parę sezonów temu można było w Netflixie oglądać całą sagę „Ojciec chrzestny” – a teraz jej już nie ma. Gdy zaczynałem zbierać materiały do tego tekstu, uwzględniłem film Sofii Coppoli „Między słowami”, ale licencja netflixowa wygasła 28 lipca i filmu już tam nie ma.