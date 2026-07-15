Kto zapłaci 5,6 mld zł? Pfizer wchodzi na państwowe konta. Cejrowski i Lisicki komentują

Koncern Pfizer zajął konto Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Amerykańska firma farmaceutyczna chce w ten sposób odzyskać 5,6 mld zł, które nasz kraj ma zapłacić za szczepionki przeciw COVID-19.

Przypomnijmy, że sąd pierwszej instancji w Brukseli orzekł 1 kwietnia 2026 r., że Polska ma zapłacić ponad 5,6 mld zł za preparaty wyprodukowane podczas pandemii koronawirusa. Zanim Warszawa złożyła apelację, amerykański koncern zdążył już zająć konto PAPŻ.