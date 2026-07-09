Pfizer zajął konto polskiej agencji. Wszystko przez szczepionki

Sąd pierwszej instancji w Brukseli orzekł 1 kwietnia br., że Polska zapłacić ponad 5,6 mld zł za preparaty wyprodukowane podczas ogłoszonej pandemii koronawirusa. Zanim Warszawa złożyła jednak apelację, amerykański koncern zajął już konto PAPŻ.

Spór dotyczy 60 milionów szczepionek przeciwko COVID-19, które miały trafić do Polski, ale rząd Mateusza Morawieckiego ich nie odebrał. Gabinet nie zapłacił również za wspomnianą partię środków przeciw koronawriusowi, mimo umowy podpisanej przez Komisję Europejską.

PAŻP w kropce. Pfizer zajął konto

Informację o zajęciu konta Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej potwierdził w rozmowie z portalem Onet.pl rzecznik PAŻP Marcin Hadaj. Jak przyznał, 1 lipca br. Agencja otrzymała od Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) z siedzibą w Belgii informację o "zajęciu wierzytelności PAŻP z tytułu należnych jej opłat trasowych".

– Otrzymanie przez EUROCONTROL tytułu wykonawczego oznacza obowiązek wstrzymania przekazywania PAŻP wszelkich środków pochodzących z opłat trasowych, zarówno zgromadzonych obecnie, jak i wpływających w przyszłości, do czasu zaspokojenia roszczenia Pfizer lub innego rozstrzygnięcia sprawy – powiedział Onetowi Marcin Hadaj.

Portal przypomina, że Polska nie jest ewenementem. Pfizer podjął ten sam krok również wobec Rumunii.

Czy uniknięcie kary przez Polskę jest możliwe?

Tymczasem, jak wynika z analizy Business Insider Polska, państwo polskie przeznacza znaczące środki publiczne na refundację leków Pfizera, co może stanowić argument w rozmowach z koncernem.

Według danych przytaczanych przez Business Insider, w 2025 r. wydatki na refundację leków w Polsce wyniosły 28,5 mld zł. Z tej kwoty 919 mln zł trafiło do produktów Pfizera — to wzrost o 131 proc. rok do roku (z 399 mln zł w 2024 r.). Business Insider podkreśla, że tak duży wzrost wynikał m.in. z objęcia refundacją szczepionki przeciw RSV o nazwie Abrysvo, na którą przeznaczono 448,4 mln zł.

Jak zauważa portal, rynek farmaceutyczny w dużej mierze opiera się na środkach publicznych, a decyzje państw mają kluczowe znaczenie dla przychodów koncernów. W tym kontekście skala refundacji może być postrzegana jako "nieformalny argument" po stronie polskiego rządu w sporze z Pfizerem.

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