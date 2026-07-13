Wałęsa zwrócił się do prof. Dudka. "Pan nie dostrzega mojego poświęcenia"

– Uważam, że prezydentura Wałęsy była nieudana. Wałęsa uwikłał się w politykę i dopadła go przeszłość najwcześniejsza, czyli sprawa "Bolka", której on nie potrafił stawić czoła – ocenił prof. Antoni Dudek, historyk i politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który był gościem youtubowego kanału "Historia, jakiej nie znacie".

– On nie potrafił w roku 1990 powiedzieć: "Wiem, że jestem popularny, ale musicie o mnie wiedzieć jedno: miałem etap słabości w życiu i na początku lat 70. zostałem złamany i ja was przepraszam za to" – wskazał. – To jest pytanie do psychologów, czy Wałęsa to wyparł, czy wierzył, że to się nigdy nie ujawni. Wiemy, że od roku 1992 i upadku rządu Olszewskiego sprawa została ujawniona i ciągnie się za nim do dzisiaj – stwierdził.

Wałęsa odpowiada prof. Dudkowi. "Szanuję Pana, jednak..."

Prof. Dudek doczekał się odpowiedzi ze strony byłego prezydenta. "Szanuję Pana, jednak Pan nie dostrzega mojego poświęcenia zostając Prezydentem. Z pozycji związkowca nie byłbym w stanie załatwić wiele istotnych spraw dla Narodu" – napisał Lech Wałęsa na Facebooku.

"Wycofanie wojsk sowieckich, wejście do Unii i NATO, Prezydent Jelcyn zgodził się, ale tylko dlatego, że był przekonany, że Zachód i USA nie zgodzą się. Zachód i USA nie miały zamiaru nas przyjąć. Zapytaj się Pan Prezydenta Clintona i/lub ambasadora Daniela Fried'a, kto i ile wysiłku włożył, by ich przekonać..." – wyliczał.

"Wszystko mogliśmy przegrać, tylko wejście do tych struktur zabezpieczyło sukces Solidarności. Na spotkaniu w Pradze to zdobyłem" – skwitował.

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"Wałęsa był tajnym współpracownikiem"

– Dziś, w roku 2026, nie ma żadnych wątpliwości, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem komunistycznej bezpieki o pseudonimie "Bolek". Są na to liczne dowody – mówił kilka tygodni temu rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego.

– Dziś tymi dowodami dysponujemy. W roku 2016, w lutym, prokuratorzy IPN przejęli oryginały akt potwierdzające współpracę Wałęsy z komunistycznymi organami bezpieczeństwa państwa – podkreślił Rafał Leśkiewicz.

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