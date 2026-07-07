Wulkan uziemił turystów. Ruch lotniczy na Sycylii sparaliżowany

Instytut Geofizyki i Wulkanologii (INGV) poinformował, że nowa faza aktywności Etny rozpoczęła się w niedzielę (5 lipca).

Wulkan wyrzucił do atmosfery słup popiołu o wysokości około 1,5 km ponad krater, a wiatr przeniósł chmurę w kierunku południowym, nad okolice Katanii. W związku z zagrożeniem dla lotnictwa utrzymano czerwony alert dla ruchu lotniczego.

Lotnisko w Katanii zamknięte

Zarządzające portem lotniczym w Katanii przedsiębiorstwo SAC poinformowało o zawieszeniu wszystkich lotów do wtorku (7 lipca) do godz. 10:00.

Część samolotów skierowano do Palermo, a pasażerom zalecono sprawdzanie statusu lotów przed wyjazdem na lotnisko. Utrudnienia dotknęły połączeń obsługiwanych m.in. przez linie Ryanair, easyJet i British Airways.





Największy wulkan w Europie znów daje o sobie znać

Etna (3323 m n.p.m.) jest najwyższym i najbardziej aktywnym wulkanem w Europie. Erupcje zdarzają się tam regularnie i często powodują czasowe zakłócenia ruchu lotniczego na wschodzie Sycylii.

Według włoskich służb, obecna aktywność nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, a lawa pozostaje w obrębie niezamieszkanych stoków wulkanu.

Sycylia, której powierzchnia wynosi 25,7 tys. km2, jest największą wyspą na Morzu Śródziemnym. Od kontynentalnych Włoch oddziela ją cieśnina Mesyńska, a od Afryki – cieśnina Sycylijska.

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