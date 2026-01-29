Dramatyczna sytuacja na Sycylii. Osuwisko ma 4 kilometry długości

Osuwisko w Niscemi ma już 4 kilometry długości i nie zatrzymuje się. Na nagraniu opublikowanym przez stację Euronews widać samochody i zabudowania, które spadły z urwiska. Wiele domów wciąż stoi niebezpiecznie na samej krawędzi. Strefę zakazu pobytu służby wyznaczyły na odcinku 150 metrów od skraju osuwiska.
– Całe wzgórze osuwa się na równinę Geli. (...) Są domy stojące na krawędzi osuwiska, które oczywiście nie nadają się już do zamieszkania, więc musimy współpracować z burmistrzem, by zapewnić tym rodzinom trwałe przeniesienie – powiedział szef włoskiej obrony cywilnej Fabio Ciciliano.
Osuwisko na Sycylii. Ludzie tracą cały swój dobytek
Miasteczko znalazło się na krawędzi urwiska w wyniku ulewnych deszczy związanych z cyklonem Harry. Lokalne władze ostrzegły, że mieszkańcy będą musieli przenieść się na stałe, bo nasiągnięty grunt wciąż się przemieszcza i jest zbyt niestabilny, by tam mieszkać.
Jak tłumaczą geolodzy, Niscemi powstało na wzgórzu, na warstwach piasku i iłu, które podczas długotrwałych opadów stają się szczególnie przepuszczalne i już wcześniej ulegały osuwaniu – ostatnio w 1997 r., podczas dużego osuwiska, które wymusiło ewakuację 400 osób.
Premier Meloni: Na początek 100 mln euro na najpilniejsze potrzeby
Władze regionu Sycylia oszacowały w środę (28 stycznia) łączne straty na wyspie na 2 mld euro. Rząd Girogii Meloni zarezerwował wstępnie 100 mln euro na najpilniejsze działania. Premier Włoch zapowiedziała, że ta pierwsza transza pomocy to dopiero początek zaspokajania najważniejszych potrzeb finansowych przesiedlonych mieszkańców i że wkrótce będą kolejne środki.
Katastrofa w Niscemi na nowo rozpaliła polityczne spory i wzajemne oskarżenia o to, dlaczego dopuszczono zabudowę na terenie, który ze względu na podłoże był znany jako obszar wysokiego ryzyka osuwisk.
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.