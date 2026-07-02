Potężna broń AI w rękach Polski. Biały Dom dał zielone światło

Według dziennika, rozwiązanie od firmy OpenAI trafiło do NASK, który uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym dotyczącym wykorzystania sztucznej inteligencji w cyberobronie. Narzędzie ma wspierać m.in. wykrywanie luk w zabezpieczeniach, analizę podatności oraz szybsze reagowanie na incydenty.

NASK ceniony za granicą

– To zasługa renomy, jaką zyskaliśmy, bardzo dużej rozpoznawalności NASK i CERT Polska za granicą w środowiskach technologicznych. Ta marka jest budowana na wieloletniej, rzetelnej ocenie naszej merytorycznej działalności – powiedział w rozmowie z "Rz" dr inż. Radosław Nielek, dyrektor NASK.

Dodał, że GPT-5.5 Cyber jest wykorzystywany do skanowania różnych systemów używanych przez administrację publiczną w Polsce i przez firmy, a także do testowania naszych własnych rozwiązań. Celem jest "maksymalne przyspieszenie całego cyklu wykrywania i naprawy luk".

Potężna broń AI. Polska uzyskała dostęp

Polska otrzymała model GPT-5.5 w ramach projektu Trusted Access for Cyber, przeznaczonego dla jednostek rządowych. To część programu Daybreak, mającego na celu odwrócenie asymetrii sił w sieci na korzyść "obrońców" – wskazano w artykule.

Gazeta ustaliła, że zielone światło na udostępnienie tego systemu dał Biały Dom, a Polska stała się pierwszym krajem w regionie i jednym z niewielu na świecie, które mogą korzystać z najnowszego narzędzia OpenAI.

GPT-5.5 "może być nie tylko tarczą wyłapującą luki we własnych zabezpieczeniach, ale też bronią znajdującą słabe strony (podatności) u wroga" – pisze "Rz".

Jak czytamy, część ekspertów ocenia udostępnienie tego potężnego narzędzia jako przełom dla polskiego cyberbezpieczeństwa oraz jako wyraz uznania dla pracy specjalistów z CERT Polska, działającego w ramach NASK.

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