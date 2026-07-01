USA wycofują zakaz eksportu zaawansowanych modeli AI

Jak podały media w USA, powołując się na decyzję Departamentu Handlu, chodzi o modele Fable 5 i Mythos 5, których dostęp został ograniczony w połowie czerwca ze względów bezpieczeństwa narodowego.

Zmianę decyzji Waszyngtonu potwierdził Anthropic. "Otrzymaliśmy zawiadomienie, że Departament Handlu USA zniósł ograniczenia eksportowe dotyczące Claude Fable 5 i Mythos 5. Jutro zaczniemy przywracać dostęp" – przekazała firma we wpisie zamieszczonym na platformie X.

USA luzują kontrolę eksportu technologii AI

Według agencji Reuters, amerykańskie władze zdecydowały o cofnięciu restrykcji po tym, jak Anthropic zgodził się wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia i współpracować z rządem USA przy monitorowaniu potencjalnych zagrożeń związanych z wykorzystaniem modeli AI. Firma zobowiązała się m.in. do zgłaszania prób nadużyć oraz ograniczenia możliwości obchodzenia systemów bezpieczeństwa modeli.

Ograniczenia wprowadzono 12 czerwca po obawach administracji Donalda Trumpa, że modele mogłyby zostać wykorzystane do zaawansowanych cyberataków lub identyfikowania luk w systemach informatycznych. W efekcie Anthropic czasowo wyłączył dostęp do modeli dla użytkowników spoza USA.

Koniec sporu administracji Trumpa z firmą Anthropic

Decyzja o przywróceniu eksportu kończy kilkutygodniowy spór między firmą a administracją USA. Według mediów, napięcia dotyczyły również wcześniejszej odmowy Anthropic udziału w projektach związanych z wojskową inwigilacją i autonomicznymi systemami uzbrojenia.

Anthropic należy do czołowych amerykańskich firm rozwijających tzw. frontier AI, czyli najbardziej zaawansowane systemy sztucznej inteligencji. Sprawa stała się jednym z pierwszych przypadków zastosowania przez USA bezpośrednich ograniczeń eksportowych wobec modeli AI, a nie wyłącznie wobec chipów i infrastruktury wykorzystywanej do ich trenowania.

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