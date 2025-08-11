Technologiczni giganci USA podzielą się z rządem zyskami z eksportu chipów do Chin

NVIDIA i AMD będą płacić państwu 15 proc. przychodów ze sprzedaży chipów do Chin w zamian za licencje na ich eksport. Czołowe koncerny technologii komputerowych, w tym produkcji półprzewodników i układów scalonych osiągnęły w tym zakresie porozumienie z administracją prezydenta Trumpa.

Konkretnie chodzi o dwa rodzaje chipów, H20 NVIDII oraz MI308. To nowoczesne układy stosowane do budowy systemów sztucznej inteligencji, lecz nie należą do tych najbardziej zaawansowanych produktów tych firm.

Analitycy prestiżowej pracowni Bernstein szacują, że NVIDIA mogłaby sprzedać w Państwie Środka około 1,5 miliona jednostek H2O do 2025 roku, generując około 23 miliardów dolarów zysku. W taki wypadku udział rządu USA mógłby przekroczyć 3 miliardy dolarów.

NVIDIA i AMD podzielą się zyskami z chipów

Choć nie jest jasne, jak Waszyngton wykorzysta uzyskane środki, umowa stanowi pierwsze tego typu rozwiązanie w amerykańskiej polityce kontroli eksportu. Analitycy postrzegają ją jako element szerszej strategii Trumpa, polegającej na wykorzystaniu handlu i uprawnień regulacyjnych do zmuszenia firm do ustępstw finansowych lub operacyjnych, które zwiększą dochody i zatrudnienie w USA.

NVIDIA wstrzymała wcześniej dostawy H2O po tym, jak administracja Bidena zakazała ich eksportu w kwietniu, powołując się na zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Trump cofnął tę decyzję w czerwcu, ale Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa opóźniło wydanie licencji do zeszłego piątku – dwa dni po spotkaniu prezesa NVIDIA z prezydentem Trumpem.

Jest też krytyka. USA wzmocnią Chiny?

Decyzja ta spotkała się z ostrą krytyką części środowiska eksperckiego ds. bezpieczeństwa narodowego, którzy ostrzegają, że chipy mogą wzmocnić potencjał militarny Chin. Rywalizacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami odbywa się na wielu obszarach, ale pole nowoczesnych technologii ma znaczenie szczególne.

W liście do sekretarza handlu Howarda Lutnicka, były zastępca doradcy Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Matt Pottinger i 19 innych osób wezwali administrację do zablokowania licencji, nazywając H20 "potężnym akceleratorem" chińskiego rozwoju sztucznej inteligencji. Nvidia odrzuciła te twierdzenia jako "błędne".

Umowa została zawarta w momencie, gdy Trump stara się złagodzić napięcia handlowe przed potencjalnymi rozmowami z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, jednocześnie wywierając presję na Waszyngton, aby złagodził ograniczenia dotyczące innych zaawansowanych komponentów układów scalonych.

