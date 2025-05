USA chcą sprawiedliwego handlu z Chinami. "Niech produkują nam trampki"

Amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent powiedział, że Stany Zjednoczone nie chcą całkowitej izolacji od chińskiej gospodarki, a jedynie oddzielenia się od strategicznych gałęzi przemysłu. "Mamy wspólne interesy, ale nie są one zrównoważone" – oświadczył w jednym z telewizyjnych wywiadów. Dlatego zaproponował, by Chiny zajęły się jedynie masową produkcją takich rzeczy jak ubrania i trampki. Oczywiście przeznaczonych na rynek amerykański.

Bessent wyjaśnił też, czego domaga się amerykański rząd – chodzi o "sprawiedliwy handel". "USA i Chiny mają wspólne interesy. Są jednak krajem deficytowym, sprzedają nam około cztery razy więcej niż my sprzedajemy im. Ale nie chcemy jednak rozerwania naszych relacji gospodarczych” – oświadczył. Dlatego Waszyngton pragnie oddzielić swoje strategiczne branże od chińskiej produkcji i takie rzeczy jak stal czy półprzewodniki produkować u siebie. By nie powtórzyła się sytuacja z 2020, gdy w czasie pandemii zablokowany został import tych strategicznych produktów do USA.

Protekcjonizm i wojna handlowa

Od początku swojej prezydentury prezydent Donald Trump prowadzi z Chinami wojnę handlową. Na początku mają oznajmił, że upoważnił Departament Handlu do natychmiastowego rozpoczęcia procesu nakładania 100 – procentowego cła na wszystkie filmy wyprodukowane za granicą. Prezydent Stanów Zjednoczonych uzasadnił tę decyzję potrzebą ochrony krajowego przemysłu filmowego.

Rozmowy w cieniu embarga

W ten weekend po wielu miesiącach napięć, przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Chin spotkają się w Szwajcarii, by usiąść do stołu negocjacyjnego. Reprezentanci obu krajów będą omawiać możliwość zakończenia wojny handlowej, która destabilizuje światową gospodarkę. Spotkanie może być pierwszym krokiem do deeskalacji jednego z najpoważniejszych kryzysów handlowych ostatnich lat.

twitter

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent i główny negocjator handlowy Jamieson Greer spotkają się w Genewie z chińskim wicepremierem He Lifengiem. W reakcji na te doniesienia indeksy giełdowe w USA i Azji poszybowały w górę. Rynek oczekuje na możliwy przełom.

Czytaj też:

"Made in America". Ważny projekt ustawy niedługo w KongresieCzytaj też:

USA: Zakaz finansowania zagranicznych laboratoriów