Czarny Wokulski wśród Szlangbaumów

Z INNEJ PERSPEKTYWY II O pinię publiczną poruszyła kwestia obsady filmu „Troja” Christophera Nolana, szczególnie zaś aktorka, która ma zagrać słynącą z piękności Helenę.
Otóż okazało się, że w kobietę, o którą wybuchła jedna z najsłynniejszych wojen w dziejach, wcielić ma się Lupita Nyong’o. Szkopuł w tym, że jest ona czarnoskóra. Trudno tego wyboru nie traktować jako prowokacji twórców filmu, mającej na celu podbić zainteresowanie tematem. Co też skutecznie się udało. Tak jak wcześniej zainteresowanie podbijała czarnoskóra Kleopatra, murzyńscy arystokraci z serialu „Bridgertonowie” opowiadającego o XIX-wiecznej Anglii, a nawet mulatka jako Mała Syrenka.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
