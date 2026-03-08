Czarny Wokulski wśród Szlangbaumów
  • Krystian KratiukAutor:Krystian Kratiuk

Czarny Wokulski wśród Szlangbaumów

Plan filmowy nowej kinowej adaptacji „Lalki” na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie
Z INNEJ PERSPEKTYWY II O pinię publiczną poruszyła kwestia obsady filmu „Troja” Christophera Nolana, szczególnie zaś aktorka, która ma zagrać słynącą z piękności Helenę.

Otóż okazało się, że w kobietę, o którą wybuchła jedna z najsłynniejszych wojen w dziejach, wcielić ma się Lupita Nyong’o. Szkopuł w tym, że jest ona czarnoskóra. Trudno tego wyboru nie traktować jako prowokacji twórców filmu, mającej na celu podbić zainteresowanie tematem. Co też skutecznie się udało. Tak jak wcześniej zainteresowanie podbijała czarnoskóra Kleopatra, murzyńscy arystokraci z serialu „Bridgertonowie” opowiadającego o XIX-wiecznej Anglii, a nawet mulatka jako Mała Syrenka.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
