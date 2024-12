Łukaszenka ogłosił, że Białoruś ma broń jądrową. "Kilkadziesiąt głowic"

– Rozmieściliśmy głowice nuklearne. Kilkadziesiąt głowic. Wielu mówi, że to żart i nikt niczego nie rozmieścił. Tak, zrobiliśmy to. A fakt, że oni (przeciwnicy Białorusi – red.) mówią, że to żart, oznacza, że przegapili to. Przeoczyli sposób, w jaki je tu przywieźliśmy – przekonywał Łukaszenka podczas wizyty w mieście Borysów (obwód miński).

Komentując plany rozmieszczenia rosyjskiego systemu rakietowego Oriesznik na Białorusi, dyktator zauważył, że używanie tego typu potężnej broni niesie ze sobą wielką odpowiedzialność. Podkreślił, że "od czasu Hiroszimy i Nagasaki nikt nie nacisnął przycisku nuklearnego, nawet wiodące mocarstwa, a tym bardziej Białoruś".

Jednocześnie ostrzegł swoich "wrogów, rywali i przyjaciół" przed ewentualnym naruszeniem granicy państwowej.

Rosja rozmieściła broń jądrową na Białorusi

Według wcześniejszych doniesień Rosja ogłosiła plany rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej na Białorusi na jej prośbę. Moskwa powołała się na działania Stanów Zjednoczonych, które amerykańską broń jądrową mają na terytorium swoich sojuszników w Europie.

Rosja dostarczyła Białorusi taktyczne systemy rakietowe Iskander zdolne do przenoszenia broni jądrowej i pomogła Mińskowi przezbroić w tym celu samoloty.

Decyzję o rozmieszczeniu taktycznej broni jądrowej na Białorusi prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w marcu 2023 r. Zapowiedział wtedy budowę w sąsiednim kraju specjalnych magazynów do jej przechowywania, a także przystosowanie dziesięciu samolotów Sił Powietrznych Białorusi do przenoszenia pocisków Iskander.

Od działań Rosji i Białorusi zdystansowały się Chiny. Chiński ambasador Geng Shuang, przemawiając na briefingu Rady Bezpieczeństwa ONZ, wezwał państwa posiadające broń jądrową, aby nie rozmieszczały jej w innych krajach.

Czytaj też:

Putin: Rosja rozmieści rakiety Oriesznik na Białorusi