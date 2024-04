Kolejny dziennikarz "Wiadomości" TVP w TV Republika. Zaczął od migrantów

27 grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował o postawieniu mediów publicznych w stan likwidacji. Tydzień wcześniej odwołał on prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. Niecałą godzinę po publikacji oświadczenia resortu kultury przestały nadawać stacje TVP Info i TVP3 (zamiast nich zaczęto emitować sygnał TVP1 i TVP2). Chwilę później padła też strona internetowa stacji. Rolę TVP Info szybko przejęła Telewizja Republika.

Od tego czasu telewizja Tomasza Sakiewicza odnotowuje rewelacyjne wyniki w rankingach oglądalności, wyprzedzając topowe polskie stacje informacyjne.

Kamil Trzaska w "Dzisiaj" TV Republika. Zadebiutował materiałem o migrantach

W niedzielę 28 kwietnia były reporter "Wiadomości" TVP, Kamil Trzaska, zadebiutował w programie "Dzisiaj" na antenie Telewizji Republika. Materiał, który przygotował, dotyczył działań Wielkiej Brytanii, która odsyła nielegalnych imigrantów nieposiadających wiz do Rwandy, bez względu na deklarowany przez nich kraj pochodzenia.

W materiale przywołani zostali eksperci, prof. Tomasz Grosse, europeista z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Marcin Szewczak, ekspert ds. międzynarodowych z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, krytycznie odnoszący się do tzw. paktu migracyjnego. Przypomniano również, że Donald Tusk, jako przewodniczący Rady Europejskiej, groził Polsce konsekwencjami za wyłamywanie się z polityki migracyjnej. Zaznaczono, że pakt migracyjny będzie przedmiotem głosowania na Radzie Europejskiej już po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Kolejny dziennikarz TVP w Telewizji Republika

Wcześniej z TVP do TV Republika przeszli m.in. Danuta Holecka, Michał Rachoń, Miłosz Kłeczek, Jarosław Olechowski, Adrian Klarenbach, Adrian Borecki, Konrad Wąż, Rafał Patyra, Anna Popek czy Bogusz Jankowski.

Kamil Trzaska zadebiutował w telewizji w 2005 roku. Pracował wówczas w katowickim oddziale TVN jako dokumentalista. W 2007 roku dołączył do zespołu TVP3 Katowice, natomiast od października 2013 do stycznia 2016 roku był związany z Superstacją. Do Telewizji Polskiej wrócił w lutym 2016 roku. Zajmował się przygotowywaniem materiałów dla TVP Info i "Wiadomości" TVP1. Podejmował tematy związane z uchodźcami z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, a także traktujące o pracy służb, policji, Straży Granicznej czy obronności. Pod koniec 2023 roku Telewizja Polska nie przedłużyła umowy z dziennikarzem.

