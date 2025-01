"Małpki" objęte kaucją? Hennig-Kloska: Istnieje takie oczekiwanie

– Istnieje takie oczekiwanie społeczne, aby objąć systemem kaucyjnym także mniejsze butelki szklane, tzw. małpki. Rzeczywiście, stanowią one problem, jeśli chodzi o zaśmiecanie środowiska. Jednak na ten moment priorytetem jest dla nas przeprowadzenie skutecznej akcji edukacyjnej, aby Polacy nauczyli się korzystać z systemu. Wprowadzenie systemu kaucyjnego to duża zmiana i musimy dać sobie czas na przystosowanie się do niej – stwierdziła minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska na antenie Radia Zet.

Minister zapewniła, że nie ma planów kolejnego opóźnienia startu systemu kaucyjnego. Miał on ruszyć 1 stycznia 2025 roku, rynek postulował, żeby opóźnić wdrożenie o cały rok. Według obecnie obowiązującego harmonogramu kaucje zaczniemy płacić podczas zakupów od października.

– System kaucyjny wejdzie w życie w październiku 2025 roku. Nie planujemy dalszych zmian terminu. To niezwykle istotne rozwiązanie dla poprawy zbiórki odpadów opakowaniowych, które stanowią znaczną część wszystkich odpadów. System obejmie butelki PET do 3 litrów, butelki plastikowe, puszki i większe butelki szklane. W przyszłości rozważymy rozszerzenie systemu, ale na ten moment skupiamy się na edukacji społeczeństwa w kwestii efektywnego korzystania z niego. To duża zmiana logistyczna w gospodarce, zarówno dla producentów, sklepów, jak i obywateli – zadeklarowała szefowa MKiŚ.

Samorządy mocniej obciążone?

Do ceny napoju w butelce lub puszce będzie doliczana kaucja. Kaucję będzie można odzyskać, zwracając opakowanie w specjalnym automacie. Automaty będą musiały znaleźć się we wszystkich sklepach o powierzchni powyżej 200 mkw. W każdej gminie w Polsce będzie musiał funkcjonować co najmniej jeden stacjonarny punkt odbioru opakowań.

– Będziemy rozmawiać z samorządami, aby zapobiec ewentualnemu wzrostowi cen wywozu śmieci. Zależy nam, aby wprowadzenie systemu kaucyjnego nie obciążało mieszkańców. Należy pamiętać, że dla konsumenta system ten niesie także korzyści. Dzięki niemu powstaną systemy zamkniętego obrotu opakowaniami, co w efekcie może przełożyć się na niższe ceny produktów. Często cena opakowania stanowi znaczący procent ceny całego produktu. Wierzę, że dzięki systemowi kaucyjnemu zmniejszymy ilość odpadów i obniżymy ceny produktów w opakowaniach zwrotnych – powiedziała Hennig-Kloska.

