MJN: Kuba Wojewódzki stanie przed sądem

W kwietniu ubiegłego roku Wojewódzki pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem na tle czerwonego Ferrari F12 tdf. Celebryta podzielił się także ujęciem z samochodowej przejażdżki. Prędkościomierz auta Wojewódzkiego wskazywał 250 km/h. "Obiecałem w domu, że wrócę szybko…" – takim komentarzem gwiazdor TVN opatrzył zdjęcie.

Na celebrytę spadła wtedy fala krytyki. Internauci szybko ustalili, że zamieszczone zdjęcie zostało wykonane nieopodal warszawskiego Okęcia, prawdopodobnie na fragmencie obwodnicy drogi S79. Maksymalna dozwolona prędkość wynosi tam 110 km/h.

Stołeczna policja zapowiedziała wszczęcie "czynności sprawdzających w związku z możliwością popełnienia przestępstwa" i zwróciła się o kontakt świadków zdarzenia.

Po roku rusza sprawa w sądzie

Teraz stowarzyszenie Miasto Jest Nasze informuje, że Kuba Wojewódzki stanie przed sądem.

"Kuba Wojewódzki stanie przed sądem za jazdę 250 km/h! To dzięki naszemu zawiadomieniu rok temu. Pamiętacie, jak chwalił się tym na swoim Instagramie? Dostarczyliśmy to zdjęcie na policję i po roku mamy odpowiedź. Dość bezkarności celebrytów. Przyłączymy się do sprawy jako strona społeczna i zadbamy o argumenty dla sądu. Celebryci w Polsce nie mogą być nadzwyczajną kastą. Obywatel który chwali się łamaniem przepisów, i to w tak rażący sposób, musi ponieść konsekwencje. Będziemy przekonywać sąd do nie dawania Kubie taryfy ulgowej. Wkrótce więcej informacji o sprawie na naszych kanałach" – podkreślają aktywiści w poście opublikowanym na Facebooku.

