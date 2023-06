"To nie jest prawdą". Nowicki odchodzi z "Pytania na śniadanie"

Aktor i prezenter ogłosił swoją decyzję za pośrednictwem Instagrama. Łukasz Nowicki od 2010 r. był jednym ze współprowadzących poranny program TVP2 "Pytanie na śniadanie". Od marca 2011 prowadzi teleturniej "Postaw na milion", emitowany w TVP2.

"Kochani!!!!… Miałem ogłosić to w czwartek ale jak to w życiu medialnym bywa sprawa nabrała przyśpieszenia ….. Po 13 latach zdecydowałem się odejść z Pytania na Śniadanie. To był piękny czas, pełen cudownych, zabawnych i wzruszających momentów. Ale czas poszukać nowych wyzwań. Za kilka dni kończę 50 lat, a za wiekiem idą przemyślenia, podsumowania" – czytamy w instagramowym wpisie Nowickiego.

"Nie jest prawdą, jak czytam, że czekają na mnie nowe rozrywkowe projekty. Prawdą jest ze chce więcej czasu poświecić rodzinie, podcastowi 'Z Nowickim Po Drodze' i teatrowi. Teatrowi który zawsze był dla mnie miejscem zawodowo najważniejszym. Dziękuje caaaaałej ekipie PNŚ (będę tęsknił❤️❤️❤️), wszystkim moim współprowadzącym - Marzenie Rogalskiej, Iwonie Radziszewskiej, Monice Richardson, Grażynie Torbickiej, Aleksandrze Rosiak, Joannie Racewicz, Marzenie Kawie, Idzie Nowakowskiej i Małgosi Opczowskiej. Ale przede wszystkim dziękuje Wam KOCHANI widzowie. Wasza serdeczność, ciepło, wsparcie, akceptacja nadawały sens tej pracy. Przepraszam za parę błędów 😉😉, ale w programie NA ŻYWO takie się zdarzają. Ściskam Was!!!!" – pisze prezenter.

Wielkie zmiany w TVN. Wiadomo, kto poprowadzi śniadaniówkę

Po odejściu dużej grupy prowadzących programu "Dzień dobry TVN", w sieci pojawiły się nazwiska nowych gospodarzy. Na razie na wakacyjne wydania. "W studiu w nowej roli pojawi się m.in. Gabi Drzewiecka, czyli znana dziennikarka muzyczna mająca doświadczenie w pracy z TVN. Kolejne zaproszone nazwisko to Anna Senkara, znana widzom 'Dzień Dobry TVN' za sprawą swoich relacji z Wielkiej Brytanii. Wśród męskiej części ekipy zasiądzie Mateusz Hładki, który już występował na antenie programu 'Dzień Dobry TV'. To właśnie on wystąpi w duecie z Gabi Drzewiecką. Kolejną osobą w wakacyjnej ekipie jest Robert Stockinger. Jak można się spodziewać, właśnie on będzie towarzyszyć Annie Senkarze. Niektórzy uważają, że nowe duety zostaną dłużej niż na czas wakacji, ale tego TVN jeszcze nie potwierdził" – opisuje serwis Plejada.



