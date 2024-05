Śniadanie u Trumana

Ekipa filmowa kręci z pewnego oddalenia rozmowę przy barze. Truman Capote zwraca się wprost do oka kamery: – To prywatna rozmowa! Stojący nieco z boku Jack Dunphy (partner Capotego) komentuje: – Z tobą nic nie jest prywatne. To prawda. Ale tę prawdę prezentuje fikcja w fikcji. W trzecim odcinku serialu „Capote kontra socjeta” towarzyszymy duetowi braci dokumentalistów rejestrujących przebieg wielkiego przyjęcia, które w 1966 r. wyprawił Capote – oficjalnie ku czci Katharine Graham kierującej gazetą „The Washington Post”. Każdy, kto znał pisarza, nie miał jednak wątpliwości: wszystko, co robi Truman Capote, ma na celu tylko jedno: kierowanie uwagi na Trumana Capotego. Czarno-biały obraz stylizowany jest na materiały robocze filmu dokumentalnego, który nigdy nie powstał. Ale przyjęcie naprawdę się wydarzyło, a Albert i David Maysles naprawdę spędzili trochę czasu, filmując autora „Śniadania u Tiffany’ego”. Tyle że efektem była całkiem inna opowieść – „With Love from Truman” (1966), półgodzinny dokument dostępny dziś na YouTube. Warto go obejrzeć; dostrzeżemy wtedy, jak bardzo tymi ujęciami inspirował się Tom Hollander grający w serialu Capotego.