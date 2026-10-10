Eurokretyni

Zapewne Państwo już o o tym słyszeli, choć nie wiem, bo szok, emocje i wzajemne oskarżenia po atakach szkolnych nożowników wyparły ostatnio z przekazu medialnego wszelkie inne sprawy. Więc na wszelki wypadek: w siedzibie Parlamentu Europejskiego ustawiono 2,5 metrowy, pozłacany posąg przedstawiający Donalda Trumpa. Prezydent USA wyobrażony jest na golasa, obdarzony cielskiem, delikatnie mówiąc, mało apetycznym, a co najważniejsze – siedzi „na barana” na plecach jakiegoś człowieka, co symbolizuje, jak należy się domyślać, imperialistyczny wyzysk. „Artysta” który dzieło to sprokurował nadał mu dwa tytuły: „Pomarańczowa zaraza”, wymiennie z „Król niesprawiedliwości”.