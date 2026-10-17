Kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa…

SUBOTNIK ZZA ŚCIANY Liczba kłamstw, logicznych sprzeczności i piruetów w wypowiedziach Tuska, jego podwładnych i jego mediów w ostatnich dniach… No, właśnie: nie "liczba", tylko ilość, bo gramatyka polska każe używać pojęcia "liczba" jedynie wobec rzeczy policzalnych. A tych kłamstw, piruetów i sprzeczności policzyć zgoła nie sposób, i każdy dzień przynosi kolejne.
Weźmy choćby nieszczęsną "Komisję Wenecką". Kiedy nakazała ona rządowi publikować niezwłocznie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, kiedy zakazywała podważania statusu sędziów, którzy ślubowali po roku 2015, władza to olewała, a jej "eksperci" tłumaczyli po tefałenach, że opinie Komisji nie mają żadnego znaczenia. Choć wcześniej, kiedy Komisja zakwestionowała działania w Trybunale podejmowane przez PiS, Komisja była dla nich wszystkich najważniejszym autorytetem prawniczym w Europie i na całym świecie.
Źródło: DoRzeczy.pl