Kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa…

Weźmy choćby nieszczęsną "Komisję Wenecką". Kiedy nakazała ona rządowi publikować niezwłocznie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, kiedy zakazywała podważania statusu sędziów, którzy ślubowali po roku 2015, władza to olewała, a jej "eksperci" tłumaczyli po tefałenach, że opinie Komisji nie mają żadnego znaczenia. Choć wcześniej, kiedy Komisja zakwestionowała działania w Trybunale podejmowane przez PiS, Komisja była dla nich wszystkich najważniejszym autorytetem prawniczym w Europie i na całym świecie.