Niepokojące informacje z Watykanu. Papież Leon XIV przejdzie operację

W niedzielę, po modlitwie Anioł Pański, papież Leon XIV przekazał wiernym nieoczekiwaną wiadomość dotyczącą swojego stanu zdrowia. Podczas niedawnych badań kontrolnych lekarze wykryli u niego niewielki guzek w płucu. Ojciec Święty poinformował, że specjaliści zalecili chirurgiczne usunięcie zmiany. Zdecydował się zastosować do ich wskazań, a operacja została już zaplanowana.

– Najdrożsi, niedawno, podczas badań kontrolnych, lekarze wykryli u mnie niewielki, ograniczony guzek w płucu. Został on wykryty na bardzo wczesnym etapie i jest dobrze zlokalizowany. Lekarze uznali, że wskazana jest interwencja chirurgiczna. Dlatego, zgodnie z ich zaleceniami, zdecydowałem się na operację, aby go usunąć. Zabieg jest już zaplanowany na najbliższe dni. Dziękuję Wam za duchową bliskość i powierzam się Waszej modlitwie – powiedział Leon XIV.

Operacja papieża. Watykan ujawnia szczegóły

Dodatkowe informacje dotyczące planowanego zabiegu przekazał rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni. Potwierdził, że operacja odbędzie się na początku przyszłego tygodnia, a pobyt Ojca Świętego w szpitalu ma potrwać około siedmiu dni.

– W odpowiedzi na pytania dziennikarzy mogę doprecyzować, że zabieg jest zaplanowany na pierwsze dni przyszłego tygodnia, a przewidywany czas hospitalizacji po operacji wynosi około tygodnia – wskazał Matteo Bruni, rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej.

Według doniesień włoskich mediów operacja ma zostać przeprowadzona w rzymskiej klinice Gemelli, w której w przeszłości hospitalizowani byli również papieże Franciszek i Jan Paweł II. Na razie Watykan nie przekazał szczegółowych informacji dotyczących charakteru wykrytej zmiany. Nie wiadomo również, jakie dokładnie badania przeprowadzono i czy konieczna będzie dalsza diagnostyka po operacji.

Leon XIV, czyli Robert Francis Prevost, urodził się 14 września 1955 roku w Chicago. We wrześniu skończył 71 lat. Jest pierwszym w historii papieżem pochodzącym ze Stanów Zjednoczonych, a także pierwszym przedstawicielem zakonu augustianów wybranym na Stolicę Piotrową. Przez wiele lat pracował jako misjonarz w Peru, gdzie pełnił również posługę biskupią. Przed wyborem na papieża kierował watykańską Dykasterią ds. Biskupów.