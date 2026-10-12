Ukraina bliżej UE? Spełniła warunek Węgier

Poseł Jarosław Żelezniak poinformował, że 273 posłów zagłosowało za przyjęciem ustawy nr 16119, popierając jej główne postanowienia, a 266 za przyjęciem jej w całości.

Dodał, że przewodniczący Rady Najwyższej otrzymał polecenie natychmiastowego podpisania ustawy i przekazania jej prezydentowi do podpisu.

Co zakłada ustawa uchwalona przez Radę Najwyższą Ukrainy?

1 października Rada Najwyższa Ukrainy zarejestrowała projekt ustawy o edukacji w językach mniejszości narodowych. Uchwalenie ustawy przez ukraiński parlament, powinno pomóc w uchyleniu weta Węgier w sprawie odblokowania dwóch klastrów w negocjacjach.

Projekt ustawy ma na celu zapewnienie prawa do edukacji przedstawicielom mniejszości narodowych i rdzennej ludności Ukrainy. W tekście ustawy podkreślono, że język ukraiński pozostaje językiem procesu edukacyjnego, jednak w placówkach oświatowych, w których funkcjonuje klasa lub grupa z nauką w języku rdzennej ludności Ukrainy lub języku mniejszości narodowej (który jest językiem urzędowym UE), zagwarantowane jest prawo do posługiwania się tym językiem.

Węgry zadowolone z ukraińskiej ustawy

Węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban, napisała na platformie X, że "z zadowoleniem przyjmujemy dzisiejszy ważny krok ukraińskiego parlamentu w sprawie praw mniejszości do edukacji". "To pozytywny rezultat miesięcy wspólnej pracy i konstruktywnego dialogu" – dodała.

Szefowa węgierskiej dyplomacji podziękowała Ukrainie jako partnerowi i zaapelował o utrzymanie "tego impetu".

Kolejne klastry negocjacyjne Ukrainy z UE?

Komisarz UE ds. rozszerzenia Marta Kos z zadowoleniem przyjęła decyzję ukraińskiego parlamentu o zatwierdzeniu poprawek do ustawy oświatowej dotyczącej mniejszości narodowych.

"Cieszę się z jedności, jaką widać w całym spektrum politycznym. Jest to kluczowe dla kontynuacji reform. Jutro planujemy otworzyć dwa kolejne klastry negocjacyjne na drodze Ukrainy do UE. Pomimo nieustannych ataków Rosji na ludność cywilną, jesteśmy zdeterminowani, aby wspólnie iść naprzód i przygotować przyszłość Ukrainy w ramach naszej Unii" – napisała na platformie X.

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