Hakerzy zaatakowali lodówki w supermarketach. Tony żywności do wyrzucenia

Atak przeprowadzono w nocy z niedzieli na poniedziałek (12 października). Hakerzy przejęli kontrolę nad oprogramowaniem regulującym temperaturę w urządzeniach chłodniczych i uruchomili cykle rozmrażania.

W efekcie lodówki i zamrażarki przestały prawidłowo przechowywać żywność, a sklepy musiały wyrzucić znaczne ilości produktów.

Według informacji przekazanych przez sieci handlowe atak dotknął m.in. sklepy Intermarche i Cooperative U. W przypadku pierwszej sieci problem objął około 180 placówek, w tym sklepy działające pod marką Netto.

Ponad 100 kolejnych sklepów odłączono od internetu, aby ograniczyć ryzyko dalszych zakłóceń. Ucierpiały również placówki innych dużych sieci, w tym Carrefour, Monoprix i E.Leclerc.

Dyrektor generalny Cooperative U Dominique Schelcher określił atak jako bezprecedensowy. Jak dodał, celem stały się systemy kluczowe dla przechowywania świeżej żywności i bezpieczeństwa dostaw.

Paraliż w supermarketach we Francji. Cyberatak zniszczył żywność w lodówkach

Francuska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące cyberataku na systemy chłodnicze kilku dużych sieci handlowych. Śledczy mają ustalić sprawców oraz skalę strat, w tym przypadki uruchomienia alarmów przeciwpożarowych.

Na obecnym etapie nie ujawniono, kto stoi za atakiem.

Według doniesień mediów problem może mieć związek z oprogramowaniem duńskiej firmy Danfoss, wykorzystywanym do zarządzania chłodzeniem. Firma wskazała, że część urządzeń objętych incydentem korzystała z przestarzałego oprogramowania układowego.

Francuskie służby ds. cyberbezpieczeństwa badają sprawę, a władze sprawdzają, czy podobne zagrożenie może dotyczyć innych państw.

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