Znana aktorka gryzła i biła obsługę samolotu. Sprawę bada FBI

Podróż z Los Angeles do Nowego Jorku zakończyła się interwencją służb i przewiezieniem Selmy Blair do szpitala. Aktorka znana z "Legalnej blondynki" znalazła się w centrum dochodzenia dotyczącego incydentu na pokładzie samolotu linii Delta. Z relacji medialnych wynika, że podczas lotu miała zachowywać się agresywnie wobec personelu. Sprawą zainteresowało się FBI.

Interwencja po lądowaniu. Dwoje członków załogi zgłosiło obrażenia

Do zdarzenia doszło w niedzielę podczas rejsu do Nowego Jorku. Według informacji podawanych przez TMZ Selma Blair miała próbować otworzyć drzwi samolotu, a następnie uderzyć jednego z członków załogi i ugryźć drugiego. Po lądowaniu na lotnisku im. Johna F. Kennedy’ego na pokład weszły służby.

Jak podaje "Variety", dwie osoby z personelu pokładowego zgłosiły obrażenia. Jedna z nich potrzebowała pomocy medycznej w szpitalu. Tożsamość aktorki potwierdziła redakcji magazynu administracja Port Authority. Sama Blair również została przewieziona do szpitala, gdzie miała przejść badania.

Mimo interwencji samolot dotarł do Nowego Jorku bez zakłóceń operacyjnych. Maszyna wylądowała około godz. 23, wcześniej, niż zakładał rozkład lotu.

Przedstawiciel aktorki zabrał głos

Po incydencie głos zabrał przedstawiciel Selmy Blair. W rozmowie z TMZ przekazał, że zachowanie aktorki było związane z nagłym zdarzeniem medycznym. Zapewnił również, że po wylądowaniu otrzymała ona niezbędną pomoc.

"Selma doświadczyła nagłego zdarzenia medycznego, które doprowadziło do opisywanego zachowania. Po wylądowaniu natychmiast udzielono jej pomocy medycznej. Jej stan jest obecnie stabilny" — przekazał przedstawiciel aktorki.

Komentarz wydały także linie Delta. Rzecznik przewoźnika podkreślił, że firma nie akceptuje zachowań agresywnych ani działań niezgodnych z prawem. Zaznaczył przy tym, że bezpieczeństwo pasażerów oraz członków załogi jest dla linii najważniejsze.

Na razie nie ujawniono wszystkich szczegółów zdarzenia. Według źródła cytowanego przez "Variety" dochodzenie w tej sprawie prowadzi FBI.